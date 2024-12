NBA, i risultati della notte (7 dicembre): Tatum trascina i Celtics, epico e vano sforzo per LeBron e Davis

Sette partite nella notte NBA appena trascorsa, diverse questioni da raccontare e anche primati dalla gioia che viene smorzata in tema di sconfitte. Molto è successo sui parquet degli States, ma andiamo a capire nel dettaglio ogni situazione.

I Philadelphia 76ers (6-15) piazzano una vittoria importante per tentare di uscire dalla crisi contro gli Orlando Magic (16-9): 102-94 il punteggio finale con un gran secondo quarto difensivo, cinque uomini in doppia cifra e Paul George a quota 21 punti e KJ Martin a 20 a controbattere i 30 dall’altra parte di Franz Wagner. Ancora più attesa la sfida tra Boston Celtics (19-4) e Milwaukee Bucks (11-11): arriva la vittoria per la franchigia del Massachusetts, che s’impone con il punteggio di 111-105 in rimonta, con un grande ultimo periodo e i 34 con 10 rimbalzi di un sempre più trascinatore Jayson Tatum. Dall’altra parte poco sostenuti dalla squadra Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, autori di 30 (e 11 rimbalzi) e 31 punti rispettivamente.

Sarebbe una notte da urlo per LeBron James e Anthony Davis, con la tripla doppia numero 7 per la stagione da 30 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per l’uno e 38 e 10 per l’altro, ma il primo duo a raggiungere la doppia doppia con 35 o più punti dai tempi di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal nel 2000 si vede smorzata la gioia da Trae Young. I Los Angeles Lakers (12-11) perdono all’overtime per 134-132 contro gli Atlanta Hawks (13-11) a causa di una tripla proprio di Young, 31 punti e 20 assist stanotte e un aiuto considerevole sia da De’Andre Hunter (26) che dal resto della squadra, molto di supporto a differenza dei gialloviola: qui ci sono 7 uomini in doppia cifra.

C’è anche un certo numero di vittorie di larghissimo margine. Lo è quella dei Sacramento Kings (11-13), che vanno a battere in trasferta i San Antonio Spurs (11-12) per 113-140 con una performance offensiva mai sotto i 31 punti a quarto. DeMar DeRozan, Malik Monk, De’Aaron Fox e Domantas Sabonis si spartiscono gli onori con 23 (il primo) e 22 (gli altri, e Sabonis 16 rimbalzi) punti, dall’altra parte 30 di Julian Champagnie. Gli Indiana Pacers (10-14) passano sul campo dei Chicago Bulls (10-14) per 123-132 con sei uomini in doppia cifra, Tyrese Haliburton a quota 23 e Pascal Siakam a 21. Per i Bulls inutili i 32 di Zach LaVine.

Gli Utah Jazz (5-17) vincono per 99-141 sui Portland Trail Blazers (8-15), e lo fanno mandando addirittura nove giocatori in doppia cifra sui dieci utilizzati, con Johnny Juzang miglior realizzatore a quota 22 seguito da John Collins a 20. Per i Blazers 19 di Jerami Grant. Infine, un ultimo quarto difensivo eccellente consegna ai Minnesota Timberwolves (12-10) il 90-107 sui Golden State Warriors (13-9). Ottimo Anthony Edwards con i suoi 30 punti, dall’altra parte non bastano i 23 di Steph Curry.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Orlando Magic 102-94

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 111-105

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 134-132

San Antonio Spurs-Sacramento Kings 113-140

Chicago Bulls-Indiana Pacers 123-132

Portland Trail Blazers-Utah Jazz 99-141

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 90-107