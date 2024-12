NBA, i risultati della notte (11 dicembre). Milwaukee e Oklahoma conquistano la semifinale della NBA Cup

Sono solo due le partite di una notte NBA, che ha visto Bucks e Thunder staccare il biglietto per Las Vegas. Milwaukee ed OKC sono infatti le prime semifinaliste della NBA Cup, dopo aver superato rispettivamente gli Orlando Magic e i Dallas Mavericks. Stanotte si disputeranno gli altri due quarti di finale, New York contro Atlanta e Houston contro Golden State.

Nonostante le assenze delle loro stelle, Paolo Banchero e Franz Wagner, gli Orlando Magic sfiorano l’impresa sul campo dei Bucks, cedendo solamente nei secondi finali. Milwaukee, infatti, rischia tantissimo, ma alla fine si impone 114-109, qualificandosi così per la semifinale. Una partita che ha visto gli ospiti raggiungere anche la doppia cifra di vantaggio, prima della rimonta di Milwaukee ed un finale punto a punto che ha visto i padroni di casa essere più lucidi, soprattutto dalla lunetta, ma con Orlando che ha comunque avuto l’occasione per ribaltare tutto con Jalen Suggs.

Proprio Suggs ha trascinato Orlando per tutta la partita, ma soprattutto in un ultimo quarto dove ha segnato 18 dei suoi 32 punti finali. Inoltre ci sono anche nove assist per il play dei Magic. Dall’altra parte è Giannis Antetokounmpo il migliore con 37 punti, ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Bobby Portis con 22 punti e 10 rimbalzi. Damian Lillard è decisivo come spesso gli accade nel finale, chiudendo con 28 punti a referto.

Continua l’ottima stagione degli Oklahoma City Thunder. Primi nella Western Conference ed ora anche in semifinale di NBA Cup dopo la vittoria contro i Dallas Mavericks per 118-104. La partita ha una svolta decisiva nel terzo quarto (33-19 per i padroni di casa), con OKC che costruisce l’allungo che permette ai Thunder di mettere le mani sul match.

Shai Gilgeous-Alexander è il dominatore del match con i suoi 39 punti, ma è tutto il quintetto di Oklahoma a finire in doppia cifra, dove spiccano i 18 punti di Jalen Williams e la doppia doppia di Isaiah Hartenstein (10 punti e 13 rimbalzi). Il miglior marcatore di Dallas è Klay Thompson con 19 punti, mentre Luka Doncic e Kyrie Irving si fermano rispettivamente a 17 e 16 punti.

RISULTATI NBA 2024-2025 (11 DICEMBRE)

Milwaukee Bucks – Orlando Magic 114-109

Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 118-104