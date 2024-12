NBA, i risultati della notte (9 dicembre): cadono i Cavs, mentre Jokić ne mette 48 agli Hawks

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state ben 12 le partite giocate. La prima notizia è il ko di Cleveland, alla quarta sconfitta stagionale, mentre spiccano i 48 punti di Nikola Jokić contro Atlanta e le nette vittorie di Denver, Memphis e Sacramento. Ecco come è andata.

Tornano al successo i Milwaukee Bucks che espugnano il campo dei Brooklyn Nets per 113-118. Match combattutissimo e che i Bucks ribaltano negli ultimi due minuti, con i liberi di Lillard a creare il solco decisivo. Ai Nets non bastano i 34 punti e 11 assist di Dennis Schröder, mentre sono 34 punti, ma 11 rimbalzi, quelli di Giannis Antetokounmpo. Vittoria esterna anche per i Philadelphia 76ers che superano i Chicago Bulls 100-108. 76ers che da metà match sono in controllo senza problemi, grazie anche ai 31 punti e 12 rimbalzi di Joel Embiid. Successo esterno anche per gli Charlotte Hornets che superano gli Indiana Pacers 109-113. Match equilibrato, ma dove Charlotte tiene quasi sempre la testa avanti, mentre per i Pacers non bastano i 30 punti di T.J.McConnell, top scorer di giornata.

Vincono i Miami Heat che superano i Cleveland Cavaliers 122-113. Arriva, dunque, la quarta sconfitta stagionale per i Cavs, che nella ripresa soffrono, rincorrono, ma non riescono mai a chiudere il gap, grazie anche ai 34 punti di Tyler Herro. Vittoria netta dei Denver Nuggets in casa degli Atlanta Hawks per 111-141. Match a senso unico, dove Nikola Jokić si diverte chiudendo con 48 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Successo per gli Orlando Magic che superano i Phoenix Suns per 115-110. Qui, invece, sfida equilibratissima, con i Suns che toccano anche il +12, ma nell’ultimo quarto i Magic escono fuori e la chiudono, anche grazie ai 26 punti di Jalen Suggs.

Vincono i San Antonio Spurs che superano i New Orleans Pelicans 121-116. Spurs quasi sempre avanti, ma nel finale rischiano la beffa, col sorpasso di NOP, e sono decisivi gli ultimi 60”, quando Victor Wembanyama sale in cattedra e segna i 7 punti che ribaltano e chiudono il match. Vittoria netta in trasferta per i Memphis Grizzlies che superano i Washington Wizards 112-140. Senza Ja Morant, out per infortunio, ci pensa la squadra a vincere con ben 7 giocatori in doppia cifra. Successo anche per i Golden State Warriors che hanno la meglio dei Minnesota Timberwolves per 114-106. Vittoria decisa nell’ultimo quarto, dopo che i Wolves avevano guidato per tre parziali il match e fanno la differenza i 30 punti di Stephen Curry.

Ancora una sconfitta per i Los Angeles Clippers che cedono agli Houston Rockets per 106-117. Non trova continuità la squadra californiana e con i Rockets è un monologo ospite, grazie anche ai 31 punti di Jalen Green . Dominio, invece, dei Sacramento Kings che battono gli Utah Jazz per 141-97. Match a senso unico, con Kevin Huerter top scorer con 26 punti, ma ben 6 giocatori di Sacramento che chiudono in doppia cifra. Infine, vincono i Los Angeles Lakers che superano i Portland Trail Blazers 107-98. Protagonista della buona vittoria è stato Anthony Davis che chiude con 30 punti e 11 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (9 DICEMBRE)

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 100-108

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 113-118

Indiana Pacers – Charlotte Hornets 109-113

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 122-113

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 111-141

Orlando Magic – Phoenix Suns 115-110

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 121-116

Washington Wizards – Memphis Grizzlies 112-140

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 114-106

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 106-117

Sacramento Kings – Utah Jazz 141-97

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 107-98