Basket femminile, Venezia batte Schio e si porta sull’1-0 nella finale scudetto

L’Umana Reyer Venezia parte benissimo nella finale Scudetto di Serie A1! Le oro-granata rispettano il fattore campo battendo la Famila Wuber Schio per 77-65 e si portano così sull’1-0 nella serie che assegna il titolo di Campione d’Italia. Dopo un primo tempo favorevole alle ospiti, le lagunari sono uscite meglio dagli spogliatoi senza più voltarsi contenendo i tentativi di rimonta delle ospiti. Si ritorna ancora al Taliercio venerdì sera per gara-2, dove la Famila Wuber è chiamata ad una reazione immediata prima.

Matilde Villa, Awak Kuier e Lisa Berkani segnano 15 punti ciascuna tra le fila delle veneziane – doppia cifra anche per Francesca Pan con 12 punti, mentre alle ragazze di coach Dikaioulakos non bastano i 12 punti equamente divisi tra Costanza Verona e Robyn Parks ad evitare il ko esterno.

Martina Fassina subito protagonista per l’Umana con cinque punti in fila (5-3), con Juhasz e Costanza Verona che mettono la freccia per Schio (5-7). Parks spara la tripla del +5 (5-10), con Matilde Villa che accorcia grazie al 2+1 (8-10). Le campionesse d’Italia in carica vanno a +8 con il piazzato di Parks (11-18), chiudendo il primo quarto sul +10 con il gioco da tre punti completato da Reisingerova (11-21).

Nella seconda frazione la Reyer preme sull’acceleratore: break di 7-0 firmato Shephard-Fassina e -3 (18-21), ma la Famila Wuber replica prontamente con un contro-parziale di 5-0 grazie a Juhasz e Verona (18-26). La playmaker della Nazionale italiana si mette in proprio con due canestri in fila per il +8 (22-30), ma Francesca Pan infiamma il Taliercio dall’arco (25-30). Un appoggio di Reisingerova e due liberi di Shephard fissano il punteggio sul 29-32 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Schio conserva un possesso pieno di vantaggio (33-36), con la Reyer che ritrova fluidità in attacco: Francesca Pan spara la bomba del sorpasso veneziano (38-37). L’inerzia sembra ora favorevole alle oro-granata (42-37), con Berkani che brucia la retina da lontano col fallo per il +8 delle ragazze di Andrea Mazzon (47-39). Francesca Pan fa 2/2 in lunetta per il +10 (49-39), con Giorgia Sottana che prova a suonare la carica dall’arco (49-44). Un libero di Martina Crippa tiene Schio a -4 quando si va all’ultima pausa breve (49-45).

Nel quarto conclusivo l’Umana riesce a mantenere le avversarie a distanza di sicurezza: ancora Pan protagonista (53-45), con Guirantes e Juhasz che provano a colmare il gap per la Famila Wuber (57-49). Matilde Villa riporta la Reyer in doppia cifra di vantaggio (59-49), con Guirantes che non vuole mollare per le vicentine (61-54) a -3’49” dalla sirena finale. Venezia risponde ai tentativi di rimonta di Schio senza scomporsi troppo con Matilde Villa (70-60), mentre Guirantes segna per il -7 (72-65). La bomba di Lisa Berkani vale il 77-65 con cui Venezia vince e si porta sull’1-0 nella serie finale contro Schio!