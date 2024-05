NBA Playoff 2024, i Boston Celtics battono gli Indiana Pacers in gara-3 e si portano ad una vittoria dalle Finals

I Boston Celtics calano il tris nei playoff 2024 della NBA! La franchigia del Massachusetts, infatti, batte in rimonta dopo essere scivolata anche a -18 gli Indiana Pacers per 111-114 nella gara-3 delle finali della Eastern Conference e si presenta così alla prossima gara-4 in programma martedì 28 maggio alle 2:00 ora italiana con il primo match-point a disposizione per chiudere la pratica e volare alle Finals forte del 3-0 maturato fin qui.

Indiana deve fare i conti con l’assenza di Tyrese Haliburton, infortunatosi in gara-2 e che quindi non sarà della partita. Nel primo quarto gli ospiti provano ad imporre il loro ritmo toccando anche il +9 con la bomba di Horford (15-24), con i padroni di casa che prendono prontamente le misure riportandosi a -1 dopo 12’ grazie alla schiacciata di Turner (31-32). Nella seconda frazione i Pacers innestano le marce alte accarezzando perfino il +20 (64-46 e +18) spinti dai punti pesanti di Andrew Nemhard e di Pascal Siakam. Boston sembra accusare il colpo e prova a colmare parzialmente il gap con il lay-up di Tatum (66-57), ma la tripla di Nembhard vale il 69-57 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Nella ripresa i Pacers riescono a mantenere il margine di sicurezza respingendo gli assalti avversari (84-66 e +18 a metà parziale), ma Boston non vuole mollare e riesce a ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio alla terza sirena con l’appoggio di McDermott (90-81). Nella frazione decisiva i Celtics continuano a rosicchiare punti (85-90), con il piazzato di Horford che vale il -3 (93-90). Nembhard prova a scuotere i compagni da tre (97-104), ma Tatum con la stessa moneta riporta i Celtics ad un solo possesso pieno di svantaggio (109-106). Nel finale Jhrue Holiday firma prima il sorpasso con il 2+1 (111-112), poi manda a bersaglio i liberi decisivi (111-114). La preghiera di Nesmith per il possibile overtime si spegne però sul ferro: finisce 111-114 in favore dei Celtics, che fanno saltare il fattore campo e si portano così ad una sola vittoria dalle NBA Finals.

Prestazione magistrale di Jayson Tatum, che sfiora la tripla doppia con 36 punti, 10 rimbalzi e 8 assist in quasi 44’ sul parquet. Jaylen Brown chiude con 24 punti, mentre Al Horford mette a referto 23 punti. In doppia cifra anche Jhrue Holiday (14 punti) e Derrick White (13), mentre ai Pacers non bastano i 32 punti e 9 assist di Andrew Nembhard e la doppia doppia di Myles Turner (22 punti e 10 rimbalzi) insieme ai 22 punti di Pascal Siakam ad evitare il ko casalingo che li mette spalle al muro nella prossima gara-4.