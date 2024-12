Snowboard, Jasmin Coratti sul podio anche a Cortina d’Ampezzo nel PGS! Vince Sabine Payer

Jasmin Coratti non si ferma più! Dopo la vittoria di due giorni fa a Carezza, l’azzurra conquista un bellissimo terzo posto nella tappa di Coppa del Mondo di gigante parallelo in quel di Cortina d’Ampezzo: per lei è il quarto podio della carriera nel circuito maggiore. Vince la nona gara in carriera Sabine Payer che anticipa la polaccca Aleksandra Krol-Walas.

Gli ottavi di finale sono favorevoli alle azzurre: due su tre riescono ad accedere ai quarti. Molto bene Elisa Caffont che batte per 33 centesimi la slovena Gloria Kotnik: era indietro di 21 centesimi a metà pista, ma con una grande parte finale ha superato questa fase. Ok anche Jasmin Coratti, vincitrice nel PGS di Carezza: la 23enne delle Fiamme Oro batte l’austriaca Claudia Riegler per 20 centesimi grazie a una bella rimonta dopo una partenza non eccelsa. Viene beffata invece Lucia Dalmasso per appena 10 centesimi dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister: fatale l’ultimo intermedio.

I quarti di finale regalano la soddisfazione della semifinale a Coratti: l’azzurra è straordinaria ancora nella seconda parte della pista. Era indietro di 31 centesimi a metà gara, poi ha buttato giù la punta, si è presa tutti i rischi del mondo ed è riuscita ad anticipare Hofmeister che in precedenza aveva causato un dispiacere a Dalmasso. Nulla da fare invece per Caffont che era indietro già a metà pista nei confronti della polacca Aleksandra Krol-Walas, ha provato a giocarsi il tutto e per tutto ed è finita per scivolare a quattro porte dalla fine.

In semifinale Coratti viene anticipata per un soffio proprio dalla polacca Krol-Walas per 11 centesimi: l’azzurra ha pagato una partenza non semplice, era riuscita a tornare sotto, ma la sua avversaria ha sfruttato un tracciato rosso più filante nella parte conclusiva. In finale è approdata anche l’austriaca Sabine Payer battendo la fortissima giapponese Tsubaki Miki per 29 centesimi.

Coratti però reagisce subito alla grande e si prende il podio battendo per appena un centesimo Miki con un finale pazzesco: è sempre stata indietro, ma in qualche modo è riuscita a battere la sua avversaria quasi al fotofinish allungandosi sul traguardo. Primo posto che va a Payer: per lei la seconda vittoria in stagione superando per 29 centesimi Krol-Walas.