Panathinaikos-Real Madrid oggi in tv, Finale Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

Si disputa questa sera la finale della Final Four di Eurolega e a Berlino si sfideranno per il trono d’Europa il Panathinaikos Atene e il Real Madrid. Una sfida che arriva dopo le due semifinali che hanno visto i greci imporsi sul Fenerbahce Istanbul per 73-57, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio sull’Olympiacos Pireo per 87-76.

Quella tra Panathinaikos e Real Madrid è la finale tra le due formazioni che hanno chiuso ai primi due posti anche la stagione regolare, con gli spagnoli che hanno chiuso con uno score di 27 vinte e 7 perse, mentre per i greci sono arrivate 23 vittorie e 11 sconfitte. Nei quarti di finale, poi, il Pana ha sofferto, rischiato, ma superato 3-2 il Maccabi Tel Aviv, mentre i madrilisti hanno dominato il Baskonia con un netto 3-0.

Nella stagione regolare sono arrivate una vittoria a testa nelle sfide dirette, entrambe ottenute in trasferta, mentre sono diversi gli scontri individuali da tenere d’occhio. Dalla sfida francese tra i centri Vincent Poirier e Mathias Lessort, passando per i play argentini Facu Campazzo e Luca Vildoza, per arrivare allo scontro tra Mario Hezonja, e Juancho Hernangomez.

Inizio del match previsto alle ore 20:00 alla Uber Arena di Berlino. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGO, Now TV e DAZN.

Ore 20:00 Panathinaikos Atene-Real Madrid – Diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204)

