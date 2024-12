NBA, i risultati della notte (5 dicembre): Miami demolisce i Lakers con 42 assist. Wagner ne fa 35 ai 76ers

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state sei le partite giocate. Tante le squadre di alta classifica scese sui parquet a stelle e strisce, con il big match tra Milwaukee e Atlanta, mentre Simone Fontecchio e i suoi Pistons erano impegnati in casa dei Boston Celtics. Ecco come è andata.

Vincono i Boston Celtics che superano i Detroit Pistons per 130-120, in un match dove i padroni di casa hanno guidato per tutto il tempo. Boston è stata sempre in controllo del match, toccando anche il +20, mentre Detroit non ha mai dato l’impressione di poterla riaprire. Top scorer Jaylen Brown con 29 punti, mentre ai Pistons non basta la quasi tripla doppia sfiorata da Cade Cunningham con 27 punti, 14 assist e 9 punti. Per Simone Fontecchio solo 4 punti in poco meno di 11 minuti. Tornano alla vittoria, invece, i Brooklyn Nets che battono gli Indiana Pacers 99-90. Match dai quattro volti, con un primo quarto equilibratissimo, poi Nets che volano via anche sul +21, ma si fanno rimontare e nel finale di quarto quarto devono riaccelerare per vincere. Merito anche dei 26 punti di Cameron Johnson.

Clamoroso successo dei Miami Heat che demoliscono i Los Angeles Lakers 134-93. Match che dura una manciata di minuti, poi i padroni di casa cambiano marcia e poco alla volta scavano un solco sempre più grande. Merito dei 42 assist distribuiti in campo, nuovo record per gli Heat in una sola partita e dei 31 punti di Tyler Herro. Notte buia per Los Angeles anche sponda Clippers, che cedono in casa con i Minnesota Timberwolves per 108-80. Match mai in discussione, con i Wolves che dominano da subito e volano anche oltre i 40 punti di vantaggio, guidati dai 20 punti di Julius Randle.

Si ferma la rincorsa ai piani alti dei Milwaukee Bucks che cedono in casa contro gli Atlanta Hawks per 104-119. Quindi successo consecutivo per gli ospiti, che dopo un primo quarto a inseguire prendono in mano le redini del match e scappano via. Ai Bucks non bastano i 31 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Infine, continua l’anno orribile dei Philadelphia 76ers che cedono in casa contro gli Orlando Magic per 102-106. Match equilibrato, dove però i 76ers concedono troppo nell’ultimo quarto e i Magic allungano per chiudere il discorso. Protagonista di giornata, tanto per cambiare, Franz Wagner che chiude con 35 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE (5 DICEMBRE)

Miami Heat – Los Angeles Lakers 134-93

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 102-106

Brooklyn Nets – Indiana Pacers 99-90

Boston Celtics – Detroit Pistons 130-120

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 104-119

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 108-80