NBA, i risultati della notte (13 dicembre): Boston demolisce Detroit. Sabonis trascina i Kings

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state 3 le partite giocate. In campo sono scesi Miami Heat e Toronto Raptors, Boston Celtics e i Detroit Pistons di Simone Fontecchio, e infine i New Orleans Pelicans e i Sacramento Kings. Ecco come è andata.

Nuova vittoria per i Miami Heat che tra le mura amiche battono i Toronto Raptors 114-104. Match che vede le due squadre dominare per un tempo a testa, ma quello dei canadesi è quello errato, con i Raptors che nei primi 24 minuti toccano anche il +16, ma poi vedono la netta rimonta degli Heat. Miami che soffre, dunque, per due quarti, ma poi scappa via, guidata dai punti di Tyler Herro, top scorer con 23 punti, ma anche dalla doppia doppia di Bam Adebayo con 21 punti e 14 rimbalzi. A Toronto non basta, invece, la tripla doppia di RJ Barrett che chiude con 13 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

Netto successo per i Boston Celtics che superano i Detroit Pistons di Simone Fontecchio per 123-99. Dura un quarto o poco più la resistenza dei Pistons, che dal secondo periodo vedono i Celtics scappare via e non girarsi più indietro. Decisiva la prestazione di Payton Pritchard, che chiude come top scorer con 27 punti e 10 assist (e ben 7 triple), ma è una vittoria di squadra, con ben 6 giocatori di Boston in doppia cifra. Per Detroit una sconfitta che allontana la zona playoff diretta, mentre per Simone Fontecchio sono 6 punti in 16 minuti e mezzo.

Infine, la vittoria più sofferta arriva in trasferta, con i Sacramento Kings che superano i New Orleans Pelicans per 109-111. Ed è la partita di Domantas Sabonis che domina sotto canestro e chiude il match con una doppia doppia da 32 punti e ben 20 rimbalzi. Match strano, con le due formazioni che si equivalgono per metà partita, poi sono i Kings a scappare via tra terzo e quarto quarto, sembrano aver chiuso il discorso, ma dopo aver toccato anche il +14, negli ultimi tre minuti concedono tutto il parquet ai Pelicans che rischiano di vincerla e si fermano sul tiro sbagliato da Murray a 4” dalla fine che valeva l’overtime.

