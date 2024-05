NBA: i Cleveland Cavaliers eliminano gli Orlando Magic e vanno in semifinale di Eastern Conference

Con 39 punti di Donovan Mitchell, 15 dalla panchina di Caris LeVert e la doppia doppia da 11 e 16 rimbalzi d Evan Mobley, i Cleveland Cavaliers vincono gara-7 del primo turno di playoff di Eastern Conference sugli Orlando Magic. Non bastano agli ospiti, in questo 106-94, i 38 con 16 rimbalzi di Paolo Banchero, coadiuvato dai 13 di Wendell Carter Jr. e dai 10 di Jalen Suggs, unici altri due in doppia cifra per gli ospiti.

La gara, peraltro, è di quelle che Orlando tiene in mano abbastanza a lungo. E in effetti il marchio di Banchero si sente lungo tutta la prima metà di gara: 24 punti e 8 rimbalzi, migliori 24 minuti iniziali di sempre in una gara-7 per un ventunenne. Il risultato è che è 43-53 solo perché LeVert e Merrill danno un contributo a tenere accesa la miccia per i Cavs.

Tutto cambia al rientro in campo, con Mitchell più di Garland che diventano semplicemente inafferrabili, soprattutto il primo che sostanzialmente tiene un ritmo tutto suo e inavvicinabile. Il risultato è un parzialone di 33-15 nel terzo periodo, che basta anche in virtù della pessima serata al tiro di Franz Wagner e Suggs (3/28 al tiro in due).

A questo punto, si completa il quadro delle varie semifinali di conference. In particolare, a Ovest avremo Boston Celtics-Cleveland Cavaliers e New York Knicks-Indiana Pacers, mentre a Est ci saranno Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks e Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves.