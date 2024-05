NBA, i risultati della notte (4 maggio): Dallas elimina i Clippers, Magic e Cavs vanno alla bella

Nuova notte di playoff negli USA e l’Nba ha regalato due sfide fondamentali e due match point per passare il turno. Da un lato gli Orlando Magic ospitavano i Cleveland Cavaliers per restare anche vivi, dall’altra i Dallas Mavericks volevano chiudere la serie contro i Los Angeles Clippers in casa. Ecco come è andata.

Vincono in casa gli Orlando Magic, che superano i Cleveland Cavaliers 103-96 e portano la serie a gara-7. Una sfida che continua a regalare emozioni e che si è decisa nell’ultimo quarto, quando i Magic sono passati avanti e non hanno più rallentato. Magic che forzano la bella nonostante la prova clamorosa di Donovan Mitchell che chiude il match segnando 50 punti, cioè oltre metà delle marcature dei suoi Cavs. Ma non basta a Cleveland per evitare gara-7, dove si deciderà tutto. In casa Magic top scorer è stato Paolo Banchero con 27 punti, ma oltre quota 20 ci sono anche Franz Wagner, con 26, e Jalen Suggs, con 22.

Chiudono il discorso i Dallas Mavericks che battono i Los Angeles Clippers 114-101 e vincono la serie 4-2. Mavs che fanno la partita fin dalla palla a due, ma nel primo tempo non riescono mai a scappare via e, anzi, i Clippers vanno addirittura avanti poco prima dell’intervallo. Ma nella ripresa cambia la musica, Dallas accelera, tocca anche il +24 nel quarto quarto ed elimina i Los Angeles Clippers chiudendo la serie. Top scorer di giornata Kyrie Irving con 30 punti, ma per Dallas c’è anche la doppia doppia di Luka Doncic con 28 punti e 13 assist, mentre salutano la stagione i Clippers con i 20 punti di Norman Powell e le doppie doppie di James Harden, con 16 punti e 13 assist; Ivica Zubac, con 17 punti e 11 rimbalzi; e Paul George, con 18 punti e 11 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (4 MAGGIO)

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers 103-96

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 114-101