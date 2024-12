NBA, i risultati della notte (6 dicembre): Kuminga ne piazza 33 e trascina i Warriors, vittorie per Mavericks e Thunder. Nuggets sconfitti a Cleveland

Altra grande notte quella completata da poco in NBA, con otto partite andate in scena per la regular season 2024-2025: andiamo a riepilogare quanto accaduto negli States, dove come sempre non sono mancati lo spettacolo e le giocate dei grandi campioni.

Blitz esterno dei Dallas Mavericks (15-8) sui Washington Wizards (2-18) per 101-137 con la tripla doppia di Luka Doncic (21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e 25 punti di Kyrie Irving – 16 punti di Malcom Brogdon tra i Wizards. Rispettano il fattore campo i Cleveland Cavaliers (20-3) prevalendo sui Denver Nuggets (11-9) col punteggio di 126-114: decisivo Donovan Mitchell con 28 punti al pari di Darius Garland che mette a referto 24 punti, con Nikola Jokic che piazza l’ennesima tripla doppia (27 punti, 20 rimbalzi e 11 assist) ma non basta ad evitare la sconfitta. Affermazione fuori casa degli Oklahoma City Thunder (17-5) sui Toronto Raptors (7-16) per 92-129 grazie ai 30 punti di uno scatenato Shai Gilgeous Alexander – 20 punti di per Jalen Williams, con RJ Barrett miglior realizzatore dei canadesi (17 punti e 11 rimbalzi).

I New York Knicks (14-8) vincono al Madison Square Garden contro i Charlotte Hornets (6-16) per 125-100 con la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (27 punti e 16 rimbalzi) e 25 punti di Og Anunoby – 24 punti di Jalen Brunson, con 26 punti di Brandon Miller e 14 punti con 12 assist di Vasilije Micic tra le fila degli ospiti. I Chicago Bulls (10-13) espugnano San Antonio battendo gli Spurs (11-11) per 124-139: Ayo Dosunmu trascina i suoi con la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist al pari di Nikola Vucevic che mette a referto ben 39 punti – 28 punti di Keldon Johnson partendo dalla panchina per i texani. Vittoria di misura dei New Orleans Pelicans (5-18) sui Phoenix Suns (12-9 col punteggio di 126-124 con 29 punti di Brandon Ingram e 25 di CJ McCollum – 28 punti di Devin Booker e 24 di Bradley Beal non bastano a Phoenix per ribaltare il match in proprio favore.

Vincono di fronte al proprio pubblico anche i Memphis Grizzlies (15-8) che piegano la resistenza dei Sacramento Kings (10-13) per 115-110: Desmond Bane accarezza la tripla doppia (18 punti, 8 rmibalzi e 7 assist), con 26 punti di DeMar DeRozan e 23 punti di Malik Monk per i Kings insieme alla doppia doppia di Domantas Sabonis (17 punti e 13 rimbalzi). Nell’ultima partita che chiudeva la notte NBA i Golden State Warriors (13-8) battono gli Houston Rockets (15-8) per 99-93 con 33 punti di Jonathan Kuminga MVP del match – 23 punti e 9 rimbalzi per Andrew Wiggins, con Alperen Sengun top scorer dei Rockets con 16 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Washington Wizards-Dallas Mavericks 101-137

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 126-114

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 92-129

New York Knicks-Charlotte Hornets 125-100

San Antonio Spurs-Chicago Bulls 124-139

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 126-124

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 115-110

Golden State Warriors-Houston Rockets 99-93