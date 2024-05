Nardi-Muller, Roland Garros 2024: orario, programma, tv, streaming

Comincia domani ufficialmente il Roland Garros 2024, con alcune partite di primo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. In campo anche alcuni giocatori italiani tra cui Luca Nardi, che sfida subito il padrone di casa francese Alexandre Muller al suo debutto assoluto nel main draw del torneo Major in programma sulla terra rossa parigina.

Il giovane talento marchigiano è reduce da un avvio di stagione molto positivo, che gli ha consentito di entrare ormai stabilmente nella top100 evitando dunque di dover affrontare le qualificazioni negli Slam. Nardi ad oggi è 70° nel ranking mondiale e punta a migliorare ulteriormente il suo piazzamento già a Parigi, ma per farlo dovrà avere la meglio sulla wild card locale n.90 ATP.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Nardi-Muller, primo turno del Roland Garros 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport; in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN, Eurosport.it, discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NARDI-MULLER ROLAND GARROS 2024

Domenica 26 maggio

Terzo match dalle ore 11.00 Luca Nardi vs Alexandre Muller – Diretta tv su Eurosport

In precedenza, sul campo 7, dalle ore 11.00 si disputeranno i match Bouzkova-Kudermetova e Hurkacz-Mochizuki.

PROGRAMMA NARDI-MULLER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport.it, discovery+.

Diretta testuale: OA Sport.