Nadal-Zverev, Roland Garros 2024: programma, orario, tv, streaming

E’ sicuramente il piatto forte, con ampio distacco, del primo turno del Roland Garros 2024 di tennis: domani, lunedì 27 maggio, per il torneo di singolare maschile, si affronteranno il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Rafael Nadal.

Il confronto sarà il terzo in programma dalle ore 12.00, ed ovviamente si giocherà sul campo principale, il Philippe Chatrier: in precedenza si disputeranno gli incontri femminili tra la statunitense Sachia Vickery e la tunisina Ons Jabeur, seguito dal match tra la polacca Iga Swiatek e la francese Leolia Jeanjean.

Sono 10 i precedenti tra Nadal e Zverev, tutti giocati tra il 2016 ed il 2022: l’iberico è in vantaggio per 7-3 ed ha vinto i primi cinque confronti giocati e gli ultimi due, mentre nel mezzo ci sono state tre affermazioni consecutive del teutonico. Ultimo incrocio proprio al Roland Garros, nelle semifinali del 2022, quando ci fu il gravissimo infortunio alla caviglia di Zverev, che in seguito restò a lungo lontano dai campi.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Lunedì 27 maggio

Campo Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

Sachia Vickery (Stati Uniti, WC) – Ons Jabeur (Tunisia, 8)

A seguire

Iga Swiatek (Polonia, 1) – Leolia Jeanjean (Francia, Q)

A seguire

Rafael Nadal (Spagna) – Alexander Zverev (Germania, 4) – Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport