LIVE Zeppieri-Mannarino, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna di sovvertire il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2024 tra Giulio Zeppieri ed il francese Adrian Mannarino. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno un australiano che uscirà dal derby tra Alexey Popyrin e Thanasi Kokkinakis.

Zeppieri, ventitreenne di Latina, si presenta allo Slam parigino dopo aver superato brillantemente le qualificazioni. Battuti in sequenza Stefano Travaglia, il bulgaro Adrian Andreev ed il finlandese Otto Virtanen, il laziale ha tutto sommato pescato bene con gli accoppiamenti in tabellone dei qualificati. Il suo prossimo avversario lo precede di oltre 120 posizioni nel ranking ATP, ma sulla terra battuta soffre le pene dell’inferno.

Dal canto suo Mannarino affronta la parentesi stagionale che meno si addice al suo tennis. Il trentaseienne di Soisy-sous-Montmorency non ha mai raggiunto una finale delle 15 disputate in carriera sul mattone tritato. Sconfitto al primo turno a Madrid, Aix En Provence (Challenger) e Roma, il transalpino ha poi lasciato strada a Darderi in quel di Lione prima di arrivare nella capitale francese.

Il match di primo turno del Roland Garros 2024 tra Giulio Zeppieri ed Adrian Mannarino sarà il secondo dalle 11.00 sul campo 7 ed inizierà dopo la sfida femminile tra la belga Mertens e l’argentina Carle. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!