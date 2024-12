Basket, è il momento del big match tra Bologna e Milano: momenti contrastanti, ma è sempre il derby d’Italia

La grande sfida del nostro basket è arrivata. Il piatto forte della decima giornata è quello tra Virtus Segafredo Bologna e EA7 Emporio Armani Milano alla Segafredo Arena. Una partita che, con tutta probabilità, potremo rivedere nelle fasi più calde della stagione, essendo le due squadre più attrezzate del nostro campionato. Come spesso accade, emiliani e lombardi non monopolizzano la vetta della classifica, anche a causa del doppio impegno con l’Eurolega. Ma, concentrandoci sul momento, l’atmosfera che si respira è totalmente differente.

Pesante, pesantissima l’aria in casa Virtus. Una settimana di scossoni tra le V nere, che sono ultime in classifica in Eurolega; il ko con Berlino è stata l’ultima goccia per Luca Banchi, che ha mollato la presa lasciando così spazio a Dusko Ivanovic, guru della palla a spicchi europea ma noto per essere un vero e proprio sergente di ferro. Quello che potrebbe servire a una squadra che necessita più di rabbia che di talento, ma intanto il montenegrino non sarà ancora in panchina quest’oggi, essendo che non ha ancora avuto l’idoneità FIP per allenare nel nostro Paese.

Invece si sorride a Milano, che ha innestato le marce alte in Eurolega. Cinque vittorie in fila in Europa che stanno facendo viaggiare le scarpette rosse in piena zona playoff, con la squadra di Messina che ha finalmente delineato le proprie gerarchie. Merito probabilmente anche dell’innesto del grande ex di giornata, Nico Mannion, apparso sempre più a suo agio con la maglia biancorossa. Una striscia che però ha lasciato delle scorie in campionato, con l’ultima sconfitta con Tortona la scorsa settimana.

Momenti agli opposti dunque. Ma sappiamo come una partita del genere può sempre avere risvolti differenti rispetto all’andamento del campionato: è una sfida che moltiplica le energie, poiché dall’altra parte si vede l’avversaria primaria per il tricolore.