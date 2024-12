Basket: l’Olimpia soffre, rischia, ma supera il Villeurbanne e continua a correre in Eurolega

Si è appena conclusa all’Unipol Forum valevole per la quattordicesima giornata dell’Eurolega e sul parquet di Assago sono scese l’EA7 Emporio Armani Milano e i francesi del Villeurbanne. Dopo la bella vittoria contro la Stella Rossa Belgrado la squadra di Ettore Messina era chiamata a confermare la striscia positiva che l’ha portata dall’ultima posizione alla zona play-in contro un team da non sottovalutare e che voleva risalire la classifica.

Fatica Milano in avvio di match, con la difesa che concede canestri troppo facili, mentre in attacco non si sblocca per oltre quattro minuti dal campo, anche se obbliga il Villeurbanne a diversi falli, con i francesi che vanno sul 2-8. Servono le triple di Brooks e Mannion per dare una scossa a Milano, anche se l’Olimpia continua a lasciare troppo spazio agli avversari in attacco. Così una tripla più fallo subito da Gillespie fa scappare nuovamente via sul 12-18. Controparziale di Milano con due grandi canestri di LeDay per il pareggio, poi canestro Villeurbanne e si va al primo stop sul 18-20.

Continua a inseguire Milano, con il match che va avanti a strappi, con il Villeurbanne che allunga e Olimpia che prova a ricucire. Partita che fatica a decollare, con i ragazzi di Messina che pagano sia il 2/11 da oltre l’arco, sia i troppi attacchi facili concessi ai francesi. Così ospiti ancora avanti a metà secondo quarto. È l’indisciplina, però, a tenere vivi Mirotic e compagni e a 3’19” dalla sirena due liberi di Causeur danno a Milano il primo vantaggio della partita. Si sblocca anche da oltre l’arco la squadra di casa, con LeDay, e Milano che trova il +4. Non riesce l’Olimpia a sfruttare l’ottimo momento, Villeurbanne che resta a galla e si va all’intervallo sul 41-36.

È ancora dai liberi (16/16) che Milano allunga per iniziare il secondo tempo, ma il Villeurbanne resta in scia. Pericolosa, però, per i francesi la situazione falli, con già tre giocatori con tre infrazioni fischiate e sempre dalla lunetta LeDay allunga sul +7. Non riesce, però, la squadra di Messina a trovare il break decisivo e continua a tenere viva la formazione ospite che torna sul -2 grazie ad alcune pessime difese biancorosse. Una bella tripla di Shields vale il nuovo +7, con l’Olimpia che prova a trovare la quadra dietro, ma ancora una volta l’elastico fa riavvicinare il Villeurbanne e a 2’ dalla fine del terzo quarto tornano avanti i francesi. Una tripla di Brooks sblocca Milano e si va al riposo sul 63-61, ma tutto che si deciderà nell’ultimo quarto.

Ultimo quarto che inizia con un paio di errori da entrambi i lati del campo, poi canestro di Brooks per il +4. Ancora il numero 12 di Milano subisce fallo, tre liberi (e arriva il primo errore di Milano dalla lunetta dopo un 22/22) e Olimpia che allunga sul +6. Poi Diop dà il massimo vantaggio a Milano, ma ancora una volta il Villeurbanne resta vivo. Ma si sblocca finalmente Mirotic da oltre l’arco, poi rubata di Causeur, fallo su Diop e +10 Olimpia e 6’30” dalla fine. Ma ancora una volta Milano non riesce a chiuderla e serve un’altra tripla di Mirotic per riportare i suoi sul +9. Si lotta ancora, con Villeurbanne che torna a -3 a 1’30” dalla fine e Milano che sbaglia troppo. A 38” dalla fine, però, giocata della serata di Nico Mannion, che allo scadere dei 24” trova un tiro assurdo, segna e subisce fallo per il +6. È il colpo del ko per il Villeurbanne ed EA7 Emporio Armani Milano che vince 92-84 e va sull’8-6 in classifica, al settimo posto. 17 punti per Mirotic, 15 per LeDay, 14 per Brooks, mentre non bastano ai francesi i 24 di Maledon.