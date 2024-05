LIVE Nardi-Altmaier, ATP Roma 2024 in DIRETTA: match duro contro il tedesco che fece piangere Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma che vedrà opposto Luca Nardi al tedesco Daniel Altmaier. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno il danese Holger Rune, testa di serie numero 10 del torneo capitolino.

Nardi, ventunenne pesarese di origini campane, si presenta a questo appuntamento a quasi un mese di distanza dallo sfortunato epilogo della sfida di Bucarest con il brasiliano Seyboth Wild. Dopo aver sciupato 5 match point l’azzurro subì un infortunio alla caviglia che gli ha imposto uno stop di poco più di due settimane. Issatosi fino alla posizione numero 81 del ranking ATP il marchigiano proverà a ritrovare il sorriso contro l’estroso tedesco.

Dal canto suo Altmaier, venticinquenne di Kempen, arriva agli Internazionali d’Italia a margine della sconfitta nel primo turno del Challenger di Cagliari. In Sardegna il tedesco ha lasciato il pass al nipponico Mochizuki pochi giorni dopo lo stop ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid. Stagione finora povera di sussulti per il numero 78 ATP, che nella passata stagione sorprese incredibilmente Jannik Sinner al primo turno del Roland Garros.

Il match tra Luca Nardi ed il tedesco Daniel Altmaier sarà il sesto sulla Grand Stand Arena a partire dalle 11.00 dopo Koepfer-Vavassori, la prosecuzione di Zarazua-Cocciaretto, Osaka-Kostyuk, Gauff-Frech e Fognini-Evans.