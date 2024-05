Moto3, David Alonso trionfa al Montmeló e vola in testa al Mondiale. Lunetta e Farioli in top-10

E sono quattro. Il colombiano David Alonso si è imposto in maniera autorevole nel GP dell Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. Sul circuito del Montmeló il colombiano, in sella alla CFMOTO del Team Aspar ha fatto vedere tutto il suo talento e con questa quarta vittoria stagionale balza in vetta al campionato.

Tappa e maglia, dunque, per Alonso che ha preceduto gli spagnoli Ivan Ortola, autore della pole-position, sulla KTM MT Helmets – MSI di 0.242 e José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), protagonista di una chiusura di gara pazzesca, con il giro veloce di 1:46.748, a 0.513 dal leader. Una top-5 completata dall’olandese Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) a 0.560 e dall’iberico David Munoz (KTM BOE Motorsports) a 1.648.

Solo sesto Dani Holgado che, con questo piazzamento, ha perso la vetta della classifica mondiale in favore di Alonso (104 punti rispetto ai 118 del colombiano), dovendo fare i conti con un calo di prestazione nell’ultima parte del GP evidente. Bene in casa Italia Luca Lunetta e Filippo Farioli. Soprattutto Lunetta (Sic58 Squadra Corse) si è distinto nelle prime battute e in lizza per il podio fino a 5 tornate dalla conclusione. L’esperienza e una Honda non così performante rispetto alla concorrenza l’hanno obbligato ad accontentarsi di un bel piazzamento per lui (settimo). Meno appariscente la prestazione di Farioli, che però in rimonta si è preso un buon nono posto con l’altra Honda del Team di Paolo Simoncelli.

Per quanto riguarda il resto della truppa tricolore, Stefano Nepa ha concluso in 13ª piazza sulla KTM LEVELUP – MTA, mentre Matteo Bertelle si è classificato 17° sulla Honda del Team Snipers e Nicola Carraro ha tagliato il traguardo 18° sulla KTM LEVELUP – MTA.