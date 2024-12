MotoGP, Jorge Martin verso il 2025 in Aprilia: “Cosa mi mancherà di Ducati? All’inizio la moto…”

Jorge Martin, dopo aver coronato il sogno di laurearsi Campione del Mondo in MotoGP, è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera avendo deciso di unirsi alla famiglia Aprilia. Il 26enne di Madrid lascia dunque Ducati a causa della mancata promozione nel team ufficiale (al posto di Enea Bastianini è stato scelto Marc Marquez), cominciando una sfida che si preannuncia affascinante ma molto impegnativa.

Martinator è consapevole delle difficoltà che potrebbe incontrare l’anno prossimo con Aprilia: “Non lo so, vedremo. All’inizio sicuramente dovremo costruire, imparare. Dobbiamo migliorare ogni giorno e poi chissà cosa potremo fare. Se iniziamo molto bene possiamo fare cose grandi. Se inizieremo meno bene ci sarà più da fare, vedremo. Ma io credo che il potenziale sia molto alto“.

“Penso che sia una sfida molto grande. Sarà molto difficile. Non è facile passare da un progetto super vincente a uno che non lo è in questo momento. Ma ho molta fiducia e penso che mi dia più motivazione questo nuovo progetto. In Ducati sarei stato benissimo, ho anche vinto un titolo. Ma questo nuovo progetto mi dà ancora più motivazione per provare a essere qualcuno nel mondo del motociclismo“, dichiara Martin ai media durante la festa Ducati di fine anno alla Fiera di Bologna.

“Purtroppo non siamo riusciti a mettere tutto insieme per rimanere in Ducati. Però è stato bello, sicuramente. Per me sarebbe stato un sogno, ma non ci siamo riusciti. Per il futuro penso che Aprilia abbia potenziale. E anche se ho vinto il titolo credo di poter fare ancora tanto in questo sport. Cosa mi mancherà di Ducati? Non lo so. Sicuramente all’inizio la moto, perché ne guiderò una diversa. Ma con il tempo vedrò cosa mi manca. Sicuramente mi porterò l’esperienza di aver lottato con piloti fortissimi come Pecco e anche aver imparato un metodo di lavoro che mi potrà aiutare in futuro“, aggiunge l’ex portacolori del team Pramac.