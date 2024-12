Volley femminile, Novara passeggia sul Lodz e avanza ai playoff di CEV Cup

Novara ha mostrato i muscoli di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e si è imposta di forza contro le quotate polacche del LKS Commercecon Lodz: dopo il 3-0 firmato in trasferta due settimane fa, le piemontesi si sono replicate tra le mura amiche nel ritorno degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-19; 28-26) e proseguendo così la propria avventura nella seconda competizione europea per importanza.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno conquistato la qualificazione ai playoff (il turno che precede i quarti di finale), dove se la vedranno contro le turche del Kuzeyboru Aksaray, partendo con i favori del pronostico. Novara ha dominato i primi due set e nel terzo parziale ha saputo recuperare da 9-12, riemergendo anche da un difficile 21-23 e annullando due set-point non consecutivi prima di concretizzare il secondo match-point a disposizione.

Prova di grande impatto da parte dell’opposto Tatiana Tolok (16 punti, 55% in fase offensiva, 2 muri, 2 ace), l’unica a restare in campo per tre set è stata la centrale Sara Bonifacio (7 punti). Per il resto Mister Secolo ha pescato a mani larghe dalla panchina a qualificazione acquisita: Francesca Villani (9 punti), Valentina Bartolucci, Taylor Mims (4), Hanna Orthmann (4), Alessia Mazzaro (2) hanno sostituito Francesco Bosio (1), Lina Alsmeier (8), Mayu Ishikawa (5), Federica Squarcini (5) e la già citata Tolok. Al Lodz di coach Alessandro Chiappini non sono bastate Anastasiia Hryshchuk (14), Natalia Medrzyk (13) e Klaudia Alagierska (12).