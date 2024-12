Volley femminile, Scandicci stellare in Champions League: stende lo Stoccarda e vola ai quarti, Antropova

Scandicci ha fornito una prestazione di grande carattere di fronte al proprio pubblico e ha sconfitto lo Stoccarda con un perentorio 3-0 (25-16; 25-12; 25-22), infilando così la quarta vittoria consecutiva nella Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le vice campionesse d’Italia si sono sbarazzate del rognoso ostacolo tedesco, dominando i primi due set e rendendosi protagoniste di una feroce rimonta da 7-13 nella terza frazione.

La compagine toscana ha così conquistato matematicamente il primo posto nel gruppo E: con quattro affermazioni e dodici punti, la Savino Del Bene non può essere più raggiunta dalle polacche del Bielsko Biala (due successi e sei punti, con un quoziente set sicuramente peggiore delle italiane). Le ragazze di coach Marco Gaspari festeggiano così la qualificazione diretta ai quarti di finale, premio riservato alle vincitrici dei cinque gironi (le seconde classificate e la miglior terza passeranno dai playoff).

Prova sopra le righe da parte della bomber Ekaterina Antropova (18 punti, 57% in attacco, 2 muri e 3 ace) sotto la regia di Maja Ognjenovic (3), di banda hanno giocato Britt Herbots e Kara Bajema (5 punti a testa), al centro Indy Baijens (7) ed Emma Graziani (6), il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 71% in ricezione. Tra le fila dello Stoccarda la migliore è stata Krystal Rivers (12). Scandicci tornerà in scena nella massima compeetizione continentale il prossimo 8 gennaio in casa delle rumene del Voluntari 2005.