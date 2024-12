Rugby, la Benetton Treviso a Clermont per l’esordio in Champions Cup

Prende il via questo weekend la Champions Cup, la regina delle coppe europee di rugby e torna in campo nell’elite ovale la Benetton Treviso, che esordirà domani pomeriggio in Francia a Clermont. Una sfida subito durissima per i ragazzi di Marco Bortolami, il cui avvio di stagione è stato caratterizzato da (pochi) alti e (troppi) bassi.

Avversaria di giornata, come detto, il Clermont, che sta viaggiando veloce nel Top 14, dove è terzo in classifica con 7 vittorie e 4 sconfitte. Avversaria di livello e in un buono stato di forma, con 4 successi negli ultimi 5 turni, ha in rosa campioni ben conosciuti come Fritz Lee, Benjamin Urdapilleta, Bautista Delguy e l’azzurro François Carlo Mey.

Di contro, la Benetton Treviso ritroverà tutti gli internazionali per questa sfida dopo i test match di novembre e proverà a sfruttare la rosa completa per mettere in difficoltà i francesi e provare un colpaccio non facile. Non sarà, però, una passeggiata e dopo il ko subito a Edimburgo la squadra veneta sa che non può permettersi di non scendere in campo al 100%.

“Nel primo tempo di Edimburgo non abbiamo fatto ciò che avevamo preparato in allenamento. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, mettendo sicuramente più rabbia e voglia in campo” ha ammesso Agustin Creevy, l’esperto tallonatore argentino della Benetton. “Dobbiamo arrivare preparati, scendendo in campo con la giusta mentalità, la concentrazione alta e con il sentimento che possiamo giocarci le nostre carte. Dovremo dare il 100% su ogni pallone, altrimenti sarà difficile”.

BENETTON TREVISO

15 Leonardo Marin, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Tomas Albornoz, 9 Alessandro Garbisi, 8 Simon Koroiyadi, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Agustin Creevy, 1 Thomas Gallo

A disposizione: 16 Bautista Bernasconi, Siua Maile, 17 Mirco Spagnolo, 18 Tiziano Pasquali, 19 Riccardo Favretto, 20 Alessandro Izekor, 21 Toa Halafihi, 22 Lautaro Bazan Velez, 23 Jacob Umaga