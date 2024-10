LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: doppio impegno per Viviani tra Eliminazione e Madison

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) si concludono le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se molti atleti italiani non sono arrivati al meglio della condizione e alcuni (in particolare Filippo Ganna) hanno rinunciato a partecipare. Nella quinta giornata si assegnano cinque titoli e la squadra italiana ha ancora diverse carte da giocare per migliorare la posizione nel medagliere.

Si parte con la velocità maschile. olandesi super favoriti per il podio con Lavreysen e Hoogland a caccia della doppietta ma diversi outsider in grado di rompere le uova nel paniere ai plurimedagliati dei Paesi Bassi. C’è Miriam Vece al via del keirin femminile che scatta con le batterie e si chiuderà nel pomeriggio con le finali.

Sarà Martina Alzini a rappresentare l’Italia in una corsa a punti che si preannuncia molto combattuta con favorita ancora una volta la neozelandese Wollaston che va a caccia della terza medaglia d’oro individuale e del quarto podio di questa manifestazione iridata. Tra semifinalie finali del keirin l’Italia si gioca una carta importante nella gara ad eliminazione con il veterano azzurro Elia Viviani che punta all’ennesimo podio iridato.

L’instancabile Elia Viviani, poi, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, dovrebbe essere in pista poco dopo assieme al compagno Simone Consonni per dare la caccia al podio nella Madison di cui i due azzurri sono vice-campioni olimpici dopo l’impresa di Parigi.

La prima sessione di gare scatterà alle 11.00, quella pomeridiana alle 13.32.