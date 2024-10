LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia schiera le campionesse olimpiche della madison! C’è Viviani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024. A Ballerup (Danimarca) vanno in scena le rivincite dei Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se molti atleti italiani non sono arrivati al meglio della condizione e alcuni (in particolare Filippo Ganna) hanno rinunciato a partecipare. Nella terza giornata si assegnano quattro titoli e la squadra italiana punta a rimpinguare un bottino fin qui piuttosto esiguo di medaglie.

Si parte con le qualificazioni del Time Trial 500 metri femminile con Miriam Vece impegnata a dare l’assalto alla difficile finale a otto. Si prosegue con le qualificazioni e i primi turni della velocità maschile. Per l’Italia in pista ci saranno Mattia Predomo, da cui si attende un passo avanti nella crescita e Stefano Moro reduce dal buon decimo posto nel keirin. Nella prima sessione è in programma anche la qualificazione dell’inseguimento individuale femminile con Vittoria Guazzini, già bronzo nella gara a squadre e la giovane promessa azzurra Federica Venturelli.

Si disputa anche durante tutta la giornata l’omnium maschile (scratch e tempo race al mattino, eliminazione e corsa a punti nella sessione serale) e c’è al via il campione olimpico di Rio Elia Viviani che ha dimostrato di essere in buona condizione nella scratch e dunque potrebbe dire la sua in questa gara contro avversari di buono spessore.

Nella sessione serale si parte con la finale del Time Trial 500 metri femminile, poi i quarti di finale maschili con le sfide 2 su 3 che decreteranno i semifinalisti e a seguire una delle gare più attese per l’Italia, la Madison femminile di cui le azzurre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni sono campionesse olimpiche. per loro il primo confronto internazionale dopo lo splendido titolo di Parigi. In chiusura di serata le finali dell’inseguimento individuale femminile e le due gare che chiudono l’Omnium maschile.

