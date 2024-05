Classifica Giro d’Italia 2024: Pogacar in rosa prima del Monte Grappa, Tiberi 5° e Zana in top10

La conclusione della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2023 di ciclismo su strada, da Mortegliano al traguardo di Sapapda, dopo 157 km, non ha fatto cambiare padrone alla maglia rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, rimasta saldamente sulle spalle dello sloveno Tadej Pogacar.

Giornata dedicata, come da pronostico, ai fuggitivi di giornata, con la vittoria in solitaria dell’azzurro Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team), ed il simbolo del primato è stato conservato senza nessun patema dal corridore della UAE Team Emirates, che si è confermato in testa con 7’42” di vantaggio sul colombiano Daniel Felipe Martinez (BORA – hansgrohe).

Terzo posto nella generale per il britannico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), con il ritardo di 8’04”, mentre è quarto l’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), a 9’47”, davanti al migliore degli italiani, Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), quinto a 10’29”. In nona posizione Filippo Zana (Team Jayco AlUla) a 13’52”.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2024 (diciannovesima tappa)

1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 71:24:03

2 MARTINEZ Daniel BORA-hansgrohe + 07:42

3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers + 08:04

4 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 09:47

5 TIBERI Antonio Bahrain Victorious + 10:29

6 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers + 11:10

7 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL + 12:42

8 RUBIO Einer Movistar Team + 13:33

9 ZANA Filippo Team Jayco-AlUla + 13:52

10 HIRT Jan Soudal Quick-Step + 14:44

11 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team + 16:37

12 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team + 18:27

13 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa + 22:38

14 GESCHKE Simon Cofidis + 27:55

15 COVILI Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 31:56

16 MAJKA Rafal UAE Team Emirates + 33:44

17 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team + 41:12

18 QUINTANA Nairo Movistar Team + 44:52

19 CARUSO Damiano Bahrain Victorious + 44:55

20 POZZOVIVO Domenico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 46:25

21 CONCI Nicola Alpecin-Deceuninck + 49:58

22 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team + 50:43

23 4 NARVAEZ Jhonnatan INEOS Grenadiers + 52:27

24 1 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike + 54:39

25 1 ALEOTTI Giovanni BORA-hansgrohe + 57:53

26 1 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team + 57:54

27 1 RIES Michel ARKEA-B&B HOTELS + 01:00:54

28 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL + 01:08:40

29 ZAMBANINI Edoardo Bahrain Victorious + 01:13:59

30 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step + 01:19:16

31 3 STEINHAUSER Georg EF Education-EasyPost + 01:20:25

32 1 LOPEZ Juan Pedro Lidl-Trek + 01:26:52

33 1 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost + 01:27:44

34 1 GROSSSCHARTNER Felix UAE Team Emirates + 01:33:10

35 4 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike + 01:38:50

36 4 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team + 01:40:48

37 1 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL + 01:41:26

38 3 CALMEJANE Lilian Intermarché-Wanty + 01:42:15

39 1 WARBASSE Lawrence Decathlon AG2R La Mondiale Team + 01:45:52

40 4 VALGREN Michael EF Education-EasyPost + 01:46:09

41 4 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step + 01:46:25

42 5 SCHACHMANN Max BORA-hansgrohe + 01:49:08

43 4 SANCHEZ Pelayo Movistar Team + 01:55:33

44 2 TONELLI Alessandro VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 01:58:39

45 4 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL + 01:59:57

46 3 FRIGO Marco Israel-Premier Tech + 02:03:08

47 8 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team + 02:05:53

48 2 HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck + 02:09:04

49 3 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team + 02:10:22

50 8 PLAPP Lucas Team Jayco-AlUla + 02:12:13

51 2 DE MARCHI Alessandro Team Jayco-AlUla + 02:14:09

52 4 BARTA William Movistar Team + 02:17:59

53 6 PALENI Enzo Groupama-FDJ + 02:20:01

54 3 SWIFT Ben INEOS Grenadiers + 02:24:00

55 3 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers + 02:24:09

56 2 FERNANDEZ Ruben Cofidis + 02:25:25

57 3 CHAMPION Thomas Cofidis + 02:27:25

58 2 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa + 02:28:09

59 4 BAIS Mattia Team Polti Kometa + 02:29:50

60 7 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl-Trek + 02:35:27

61 SÜTTERLIN Jasha Bahrain Victorious + 02:36:46

62 3 HONORE Mikkel EF Education-EasyPost + 02:36:54

63 1 PELLIZZARI Giulio VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 02:39:18

64 BAGIOLI Andrea Lidl-Trek + 02:47:54

65 1 TORRES Albert Movistar Team + 02:53:37

66 1 WOOD Harrison Cofidis + 02:53:50

67 1 KEPPLINGER Rainer Bahrain Victorious + 02:54:47

68 1 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team + 03:05:57

69 1 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team + 03:07:29

70 1 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team + 03:09:57

71 2 CEPEDA Alexander EF Education-EasyPost + 03:10:32

72 2 NOVAK Domen UAE Team Emirates + 03:11:28

73 1 SERRY Pieter Soudal Quick-Step + 03:14:34

74 4 BAIS Davide Team Polti Kometa + 03:15:34

75 FIORELLI Filippo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 03:16:17

76 3 DE BOD Stefan EF Education-EasyPost + 03:17:36

77 5 BARTHE Cyril Groupama-FDJ + 03:22:24

78 1 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team + 03:24:05

79 3 VERRE Alessandro ARKEA-B&B HOTELS + 03:24:47

80 1 FOSS Tobias INEOS Grenadiers + 03:25:17

81 2 PASQUALON Andrea Bahrain Victorious + 03:26:44

82 2 COSTIOU Ewen ARKEA-B&B HOTELS + 03:29:02

83 3 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates + 03:29:12

84 7 SWIFT Connor INEOS Grenadiers + 03:33:15

85 5 GAMPER Patrick BORA-hansgrohe + 03:33:59

86 6 SMITH Dion Intermarché-Wanty + 03:35:06

87 6 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team + 03:36:01

88 11 STUYVEN Jasper Lidl-Trek + 03:36:06

89 5 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck + 03:37:56

90 5 GERMANI Lorenzo Groupama-FDJ + 03:38:47

91 3 ASKEY Lewis Groupama-FDJ + 03:40:44

92 3 FABBRO Matteo Team Polti Kometa + 03:41:18

93 6 COLLEONI Kevin Intermarché-Wanty + 03:41:33

94 4 BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck + 03:43:26

95 6 PLANCKAERT Edward Alpecin-Deceuninck + 03:44:17

96 7 JANSSENS Jimmy Alpecin-Deceuninck + 03:44:57

97 CLARKE Simon Israel-Premier Tech + 03:45:14

98 4 MARCELLUSI Martin VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 03:45:21

99 3 MILESI Lorenzo Movistar Team + 03:45:35

100 1 KOCH Jonas BORA-hansgrohe + 03:47:04

101 5 GANNA Filippo INEOS Grenadiers + 03:50:58

102 5 DE POOTER Dries Intermarché-Wanty + 03:53:37

103 9 TAROZZI Manuele VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 03:55:25

104 PITHIE Laurence Groupama-FDJ + 03:57:37

105 6 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike + 03:59:28

106 1 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin-Deceuninck + 04:01:36

107 3 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché-Wanty + 04:05:48

108 1 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa + 04:08:53

109 3 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team + 04:10:29

110 2 KIELICH Timo Alpecin-Deceuninck + 04:12:46

111 3 BJERG Mikkel UAE Team Emirates + 04:16:25

112 1 MIHKELS Madis Intermarché-Wanty + 04:16:30

113 2 HEPBURN Michael Team Jayco-AlUla + 04:26:17

114 4 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis + 04:26:56

115 8 THEUNS Edward Lidl-Trek + 04:27:20

116 HOFSTETTER Hugo Israel-Premier Tech + 04:27:59

117 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team + 04:30:19

118 4 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step + 04:31:05

119 MILAN Jonathan Lidl-Trek + 04:34:54

120 GRONDIN Donavan ARKEA-B&B HOTELS + 04:35:37

121 EWAN Caleb Team Jayco-AlUla + 04:36:00

122 4 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates + 04:37:29

123 4 MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa + 04:37:55

124 CONSONNI Simone Lidl-Trek + 04:40:27

125 ZANONCELLO Enrico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 04:40:51

126 3 MOLANO Sebastian UAE Team Emirates + 04:41:07

127 7 WALSCHEID Max Team Jayco-AlUla + 04:42:58

128 3 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa + 04:45:13

129 1 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike + 04:46:09

130 2 ANIOLKOWSKI Stanislaw Cofidis + 04:46:34

131 1 MULLEN Ryan BORA-hansgrohe + 04:49:40

132 1 HOOLE Daan Lidl-Trek + 04:52:34

133 2 LE GAC Olivier Groupama-FDJ + 04:53:12

134 3 CIMOLAI Davide Movistar Team + 04:55:48

135 1 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step + 04:56:19

136 2 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team + 04:57:03

137 2 GAVIRIA Fernando Movistar Team + 04:58:53

138 3 LIENHARD Fabian Groupama-FDJ + 05:02:07

139 1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step + 05:02:13

140 2 LUND ANDRESEN Tobias Team dsm-firmenich PostNL + 05:05:24

141 2 CERNÝ Josef Soudal Quick-Step + 05:08:22

142 2 RIOU Alan ARKEA-B&B HOTELS + 05:18:27