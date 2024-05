Classifica Giro d’Italia 2024, ventesima tappa: Pogacar vince con 10 minuti. Tiberi splendido 5°

Tadej Pogacar ha vinto il Giro d’Italia 2024. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato anche sul Monte Grappa e ha conquistato il sesto successo parziale in questa Corsa Rosa, imponendosi in solitaria sul traguardo di Bassano del Grappa in occasione della ventesima tappa. Il capitano della UAE Emirates ha fatto sua anche la durissima frazione alpina e ha messo il sigillo sulla maglia rosa, che indossa con personalità dalla seconda giornata di gara.

Tadej Pogacar salirà sul gradino più alto del podio e alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine: la festa è in programma per il tardo pomeriggio di domani, al termine della passerella di Roma. Il due volte vincitore del Tour de France amplierà la propria bacheca personale e ora andrà a caccia della doppietta con la Grande Boucle, riuscita per l’ultima volta nella storia al compianto Marco Pantani nel 1998. Il 25enne ha rifilato distacchi abissali ai più immediati inseguitori.

Sul podio saliranno infatti il colombiano Daniel Martinez e il britannico Geraint Thomas, staccati rispettivamente di 9’57” e 10’26”. Un margine davvero siderale in favore di Tadej Pogacar, che ha trionfato con un vantaggio ormai insolito nel ciclismo moderno.

Antonio Tiberi ha definitivamente dimostrato di essere un potenziale talento per l’imminente futuro. Il laziale ha tenuto botta sul Monte Grappa e ha anche provato a guadagnare terreno nei confronti di Geraint Thomas e Ben O’Connor, ma purtroppo non è bastato per migliore la propria situazione di classifica. L’alfiere della Bahrain Victorious ha così concluso il Giro d’Italia al quinto posto in classifica generale. Filippo Zanna è invece andato in crisi sulla prima salita al Monte Grappa ed è uscito dalla top-10.

Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2024 al termine della ventesima tappa. Domani (domenica 26 maggio) andrà in scena l’ultima frazione della Corsa Rosa: passerella a Roma, annunciata la volata di gruppo e poi la festa sul podio.

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA (dopo la ventesima tappa)

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 1:05″ 76:20:51

2 2 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 22″ 9:57

3 3 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 9″ 10:26

4 4 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 4″ 12:09

5 5 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 4″ 12:52

6 6 – ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 14:33

7 8 ▲1 RUBIO Einer Movistar Team 1″ 15:56

8 10 ▲2 HIRT Jan Soudal Quick-Step 18:05

9 7 ▼2 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 12″ 20:32

10 12 ▲2 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 21:11