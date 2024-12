Claudia Mancinelli: “Continuerò con Sofia Raffaeli. In gara sono seria? Serve tanta attenzione…”

Claudia Mancinelli ha guidato Sofia Raffaeli alle Olimpiadi di Parigi 2024, contribuendo alla conquista della medaglia di bronzo nel concorso generale individuale da parte della giovane fuoriclasse marchigiana. L’allenatrice ha preso in corsa il posto di guida tecnica del ribattezzato Vulcano di Chiaravalle lasciato libero da Julieta Cantaluppi e si è fatta apprezzare ai Giochi per il suo grande carisma e per la giusta cattiveria agonistica mostrata quando si è recata dai giudici per presentare un ricorso.

Claudia Mancinelli è ritornata sulle sensazioni provate durante la rassegna a cinque cerchi in occasione dell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È stata un’emozione grandissima, sicuramente una delle più forti della mia vita, sono contenta del lavoro fatto dalle ragazze e ora continuiamo“.

La grinta manifestata al tavolo della giuria, diventata virale durante la competizione e che continua a fare parlare: “Mi dicono che divento molto seria in gara, io tendenzialmente sono molto sorridente e mi diverto, ma lì c’è bisogno di grande attenzione: le ore della gara sono di massima concentrazione e determinazione”.

Come si comporta Claudia Mancinelli quando un’atleta è giù di morale? “Cerco sempre di fare un lavoro su di me, perché quando penso che è impossibile tirare su un’atleta allora poi diventa davvero impossibile. Prima devo crederci io e poi riesco a trasmetterlo a loro“.