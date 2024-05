LIVE Ginnastica artistica, Europei 2024 in DIRETTA: Italia a caccia di medaglie nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità agli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Sabato di fuoco alla Fiera di Rimini, dove si assegnano quattro titoli e dodici medaglie. L’Italia vuole brillare di fronte al proprio pubblico negli atti conclusivi sui singoli attrezzi, dopo aver firmato una splendida doppietta con Manila Esposito e Alice D’Amato nel concorso generale individuale. La nostra Nazionale si gioca ben sei carte tra parallele asimmetriche, trave e corpo libero per fare saltare il banco.

Alice D’Amato si presenta con il miglior accredito alle parallele asimmetriche e vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma la genovese sarà chiamata a un duello serrato con Rebecca Downie. Elisa Iorio si giocherà carte importanti sugli staggi, mentre Manila Esposito vanta il primo punteggio alla trave e può migliorare l’argento di dodici mesi fa in una gara dove rivedremo anche Alice D’Amato. La campana se la giocherà anche al corpo libero insieme ad Angela Andreoli.

Si incomincia alle ore 16.25.