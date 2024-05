LIVE Darderi-Navone, Challenger Cagliari 2024 in DIRETTA: un altro argentino tra l’azzurro e la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda semifinale del Challenger 175 di Cagliari tra Luciano Darderi e Mariano Navone.

I due si ritrovano dopo il 1° turno di Bucharest, dominato dal giovane argentino di belle speranze. Quel giorno, l’azzurro non era particolarmente in palla e finì con il cedere 5 game di fila nel secondo parziale, dopo essere stato in vantaggio 3-1. Navone è sicuramente uno dei maggiori prospetti argentini, e non solo. Viene dalla sconfitta a Madrid contro Holger Rune, per 7-6 al terzo, in cui ha tenuto testa a uno dei giocatori più forti del mondo, sicuramente non il più continuo. Anche l’azzurro ha potuto sorridere dopo il 1000 spagnolo, dove ha vinto la prima partita in un torneo di quella caratura, sconfiggendo Monfils in 2 set e arrendendosi con molto onore a Taylor Fritz.

Importante per l’italo-argentino assicurarsi la presenza alle Olimpiadi di Parigi 2024, per le quali potrebbe anche bastare una vittoria del Challenger sardo. Chiaramente, per Darderi ciò rappresenterebbe un sogno, e farà qualsiasi cosa per raggiungerlo, compreso prendere parte al secondo Challenger 175 italiano, quello a Torino, laddove non dovesse riuscire ad arrivare alla seconda settimana agli Internazionali d’Italia. Ottima vittoria nella giornata di ieri contro Fede Coria, cagnaccio sulla terra e giustiziere al 2° turno di Tiafoe (tds n. 1 del torneo) mentre al 2° turno ha battuto agilmente Carabelli. Al 1° turno, grande lotta contro Thiago A. Tirante, altro argentino. Clamorosamente, quattro avversari argentini su altrettante partite disputate qui per Darderi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della seconda semifinale del Challenger 175 di Cagliari tra Luciano Darderi e Mariano Navone. Si parte dopo Lorenzo Musetti, che giocherà non prima delle ore 15:00, dopo le due semi di doppio (dalle 12).