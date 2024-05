Cobolli-Rune, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Flavio Cobolli contro Holger Rune, sfida giovane e di due momenti differenti. Per l’uno un 2024 da costante scalata e più di uno scalpo non di poco conto, per l’altro tante difficoltà e pochi risultati di un certo rilievo fino ad ora.

In buona sostanza, per il romano c’è valida fiducia al fine di poter mettere in piedi una prestazione di primo livello contro colui che rimane pur sempre uno che questa terra la può ben interpretare. Naturalmente resta sempre valido un concetto: con le previsioni del tempo che ci sono domani, spetta alla pioggia rivelarsi decisiva circa lo svolgimento del confronto. Dovrebbe essere domani l’ultimo giorno veramente difficile per il torneo.

Il match tra Flavio Cobolli e Holger Rune si giocherà come terzo dalle ore 11:00 sul Court 14, il quarto più capiente. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COBOLLI-RUNE, ROLAND GARROS 2024

Giovedì 30 maggio

Court 14

Ore 11:00 Marozsan (HUN)-Dimitrov (BUL) [10] – 2° turno uomini

Volynets (USA)-Vondrousova (CZE) [5] – 2° turno donne (6-0 1-4, servizio Volynets)

Cobolli (ITA)-Rune (DEN) [13] – 2° turno uomini

Azarenka [19]-M. Andreeva – 2° turno donne

