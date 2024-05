LIVE Brugge-Fiorentina, Conference League 2024 in DIRETTA: la viola difende un gol di vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brugge-Fiorentina, Conference League 2024 in DIRETTA, la squadra di Italiano sogna la finale.

La Fiorentina è a soli 90 minuti dal decidere il proprio destino: riuscirà a raggiungere la finale della Conference League o sarà il Brugge a prevalere? In terra belga, il team toscano tenterà di qualificarsi per l’ultima fase del torneo, dove aveva già partecipato l’anno scorso. In quell’occasione, il confronto fu contro il West Ham e, all’Eden Arena, fu proprio il club inglese a trionfare con un risultato di 2-1.

Quel mancato successo, sfumato negli ultimi minuti, è ciò che la Fiorentina spera di riscattare, puntando a conquistare un posto nella finale di quest’anno. Con il pensiero già proiettato ad Atene, la squadra può fare affidamento sul vantaggio di 3-2 ottenuto nell’andata grazie al gol decisivo di Nzola nei momenti finali del match.

Probabili formazioni

BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, De Cuyper; Skoras, Odoi, Vetlesen; Vanaken, Thiago, Jutglà.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran; Belotti.

Conference League 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 18.45.