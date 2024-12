LIVE Italia-Germania, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: sfida di lusso per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Germania, amichevole internazionale femminile. La partita inizierà alle 20.30, viviamola insieme!

La Germania, dopo l’eliminazione ai gironi al Mondiale del 2023, sta cercando di ricostruire e aprire un ciclo vincente sotto la guida del commissario tecnico Christian Wück. L’obiettivo delle tedesche è essere protagoniste alla prossima rassegna europea: torneo vinto in 8 edizioni.

Incontro di valore e prestigio a Bochum per le azzurre di Andrea Soncin. Un test che sarà indicativo in vista dell’Europeo che si terrà la prossima estate in Svizzera. Serve una prestazione positiva per confermare le buone sensazioni maturate dopo l’ultimo impegno contro la Spagna.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro amichevole tra Italia e Germania femminile. Non perdetevi nemmeno un minuto grazie a continui aggiornamenti live. Semaforo verde alle ore 20.30