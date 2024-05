LIVE Bayer Leverkusen-Roma, Europa League 2024 in DIRETTA: serve una rimonta epica per ribaltare lo 0-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Bayer Leverkusen-Roma, match valevole per il ritorno della semifinale della UEFA Europa League 2023-2024. Alla squadra di De Rossi serve un’autentica impresa per ribaltare il turno dopo lo 0-2 subito all’andata, in casa della squadra che più ha impressionato l’Europa questa stagione. In palio un posto nella finale di Dublino, notte solo per cuori forti alla BayArena: si parte alle 21.00.

Il Bayer Leverkusen sta disputando una stagione memorabile, che avrebbe i crismi di leggendaria, per una squadra prima di quest’anno conosciuta come il “Neverkusen“, se dovesse completare l’opera anche nella seconda coppa continentale dopo aver vinto la Bundesliga. Xabi Alonso ha costruito la macchina perfetta, e all’andata il dominio è stato netto. L’allenatore spagnolo ha espugnato l’Olimpico per 2-0, e in casa gli basterà anche perdere con un solo gol di scarto per staccare il biglietto per Dublino. Sconfitta però che non è nel vocabolario dei teutonici, visto che con la vittoria dello scorso weekend sono arrivati a quota 48 risultati utili di fila, un record incredibile eguagliando quello del Benfica registrato tra il 1963 e il 1965. Leverkusen che è una squadra che può contare su una stella assoluta, il giovane tedesco Florian Wirtz, e tanti elementi di grandissima qualità anche rivitalizzati dalla mano di Xabi Alonso.

La Roma ha veramente bisogno di una di quelle notti storiche, ricordando il 3-0 al Barcellona nei quarti di Champions, anche se il tasso di difficoltà questa volta sarà ancora superiore. Non ci sarà infatti la spinta dei propri tifosi per i giallorossi, che dovranno cercare l’impresa in trasferta. Una missione quasi impossibile, vietato però non crederci e non provarci. Roma che ha svoltato, sia sul piano dei risultati sia su quello del gioco, da quando Daniele De Rossi si è seduto in panchina. Da quel momento le sconfitte che sono arrivate solo contro Inter, Brighton (ininfluente ai fini del passaggio del turno) e appunto Bayer Leverkusen. Imperativo cercare di tenere la porta inviolata, e provare anche senza fretta a segnare un gol, che potrebbe mandare in difficoltà una squadra abituata quasi sempre a condurre le operazioni. Roma che si affiderà alla fantasia e al talento di Paulo Dybala, uscito non al meglio dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, ma elemento fondamentale per la manovra offensiva dei giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI di Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. All. Xabi Alonso.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling; Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Partita: Bayer Leverkusen-Roma

Evento: ritorno della semifinale della UEFA Europa League, ‘Stadio Vélodrome’ – Marsiglia

Data: 9/05/2024

Ore: 21.00

Dove vederla: Sky Sport

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Bayer Leverkusen-Roma, match valevole per il ritorno della semifinale della UEFA Europa League 2023-2024. Missione quasi impossibile per i giallorossi, che devono vincere con due gol di scarto per andare ai supplementari, tre per passare il turno. Tutto questo in casa di una squadra ancora imbattuta. BayArena, fischio d’inizio alle 21.00. Buon divertimento e buon calcio a tutti!