Calcio, in Europa League pari per Roma e Lazio. In Conference League vince ma non brilla la Fiorentina

Serata importante per le squadre italiane tra Europa League e Conference League. La Lazio, infatti, ha impattato 0-0 contro il Ludogorets, mentre la Roma ha strappato il pari in casa del Tottenham proprio in extremis. In Conference League, infine, la Fiorentina ha superato per 3-2 il Pafos. A questo punto la classifica dell’Europa League vede la Lazio ancora al comando con 13 punti a pari merito con Athletic Bilbao e Eintracht Francoforte. I giallorossi di mister Ranieri, invece, sono solamente in 21a posizione con 6 punti in 5 uscite. La Fiorentina, invece, è sesta nella graduatoria della Conference League con 9 punti. Al comando il Chelsea con 12 punti assieme al Legia Varsavia.

LAZIO-LUDOGORETS 0-0

La Lazio è scesa in campo con il 4-2-3-1 con Mandas in porta, linea difensiva con Marusic, Gigot, Patric e Pellegrini, quindi Guandouzi e Vecino davanti alla difesa, con Tchaouna, Dia e Pedro alle spalle di Noslin. Il Ludogorets ha risposto con il 4-3-1-2. Tra i pali Bonmann, quindi Witry, Kurtulus, Almeida e Son in difesa, linea di centrocampo con Duarte, Naressi e Gropper, quindi Chochev alle spalle di Marcus e Rwan. Match davvero beffardo per i biancocelesti che dominano la scena ma non riescono a sbloccare il punteggio. I numeri sono eloquenti: 62% di possesso palla, 20 conclusioni complessive di cui 6 nello specchio della porta contro le zero dei magiari…

TOTTENHAM-ROMA 2-2

Il Tottenham ha scelto il 4-2-3-1 come schieramento con Forster in porta, Porro, Dragusin, Davies e Gray in difesa, quindi Sarr, Bentancur in mediana, Kulusevski, Johnson e Solanke a sostegno di Son. La Roma si è schierata con il 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, Mancini, Ndicka e Hummles in difesa, quindi Celik, Cristante, Paredes e Angelino in difesa, con El Shaarawy e Dybala alle spalle di Dovbyk.

Passano appena 5 minuti e Son Heung-Min sblocca il punteggio su calcio di rigore. I giallorossi di mister Ranieri, però, non si scompongono e trovano il pareggio con Ndicka al 20°. El Shaarawy porta addirittura in vantaggio la Roma al 22°, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Gli Spurs, allora, tornano avanti con Johnson al 34° e si va al riposo sul 2-1. In apertura di ripresa Dovbyk va a segno per il 2-2, ma ancora una volta la rete viene annullata per fuorigioco. Quando tutto sembra finito, però, Hummels realizza la rete del 2-2 al 91° e regala il pareggio ai capitolini.

FIORENTINA-PAFOS 3-2

La Fiorentina scende in campo con il classico 4-3-3 con Terracciano come estremo difensore, quindi Dodò, Comuzzo, Pongracic e Parisi in difesa, centrocampo con Martinez Quarta, Mandragora e Beltran, mentre il tridente era composto da Ikonà, Kouamè e Sottil. Il Pafos ha scelto invece il 5-4-1 con Ivusic in porta, quindi Bruno, Goldar, Luckassen, Pileas e Drogomir in difesa, quindi centrocampo con Correia, Pepe, Sunjic e Tankovic. Centravanti Jairo.

Dopo una fase iniziale di spinta dei viola, sono proprio i padroni di casa a sbloccare il punteggio con Kouamè che segna l’1-0 al 38° minuto. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa con l’autorete di Goldar che beffa Ivusic al 53°. Gli ospiti provano a rimanere in partita con Jairo che segna l’1-2 al 68°, ma Martinez Quarta ristabilisce le distanze al 73° .