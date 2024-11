Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei di Cross: Battocletti e Crippa sognano in grande

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per gli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia). La squadra azzurra sarà composta da 21 donne e 19 uomini, il Bel Paese sarà presente in tutte le gare del programma: le due prove seniores, i due eventi under 23, le due campestri under 20 e la staffetta mista.

Nadia Battocletti sarà la punta di diamante della nostra Nazionale: l’argento olimpico dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa di 5000 e 10000, andrà a caccia del risultato di lusso sui pratoni anatolici. La fuoriclasse trentina, reduce dal terzo posto alla Cinque Mulini e dalla vittoria ad Alcobendas, ha tutte le carte in regola per puntare al titolo dopo l’argento conquistato dodici mesi fa a Bruxelles e dopo quattro ori consecutivi nelle gare giovanili.

Ad affiancarla ci saranno Ludovica Cavalli e Federica Del Buono, oltre a Valentina Gemetto, Elisa Palmero e Nicole Reina. Sul fronte maschile, invece, la stella sarà Yeman Crippa: il Campione d’Europa di mezza maratona, argento nel cross agli Europei 2019, proverà a stupire anche in questa occasione accanto a Luca Alfieri, Jacopo De Marchi, Marco Fontana Granotto ed Enrico Vecchi. La staffetta mista sarà invece nelle mani di Pietro Arese e Sintayehu Vissa (primatisti italiani dei 1500 metri), affiancati da Sebastiano Parolini e Marta Zenoni.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CROSS 2024

SENIORES UOMINI

Yeman Crippa

Luca Alfieri

Jacopo De Marchi

Marco Fontana Granotto

Enrico Vecchi

SENIORES DONNE

Nadia Battocletti

Ludovica Cavalli

Federica Del Buono

Valentina Gemetto

Elisa Palmero

Nicole Reina

STAFFETTA MISTA

Pietro Arese

Sebastiano Parolini

Sintayehu Vissa

Marta Zenoni

Riserve: Ossama El Kabbouri, Micol Majori

UNDER 23 UOMINI

Nicolò Bedini

Stefano Benzoni

Stefano Cecere

Mauro Dallapiccola

Konjoneh Maggi

Thomas Sorci

UNDER 23 DONNE

Aurora Bado

Ilaria Bruno

Agnese Carcano

Melissa Fracassini

Adele Roatta

Greta Settino

UNDER 20 UOMINI

Luciano Carallo

Francesco Mazza

Leonardo Mazzoni

Francesco Ropelato

Alessandro Santangelo

UNDER 20 DONNE

Lucia Arnoldo

Elisa Clementi

Licia Ferrari

Chiara Mungaretto

Laura Ribigini

Alice Rosa Brusin