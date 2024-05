‘La rasoiata’ di Ballan: “Pogacar lascia un solo spiraglio. Tiberi: meglio una tappa o un piazzamento?”

IL PUNTO IN CUI GANNA HA PERSO LA CRONOMETRO

Ganna ha perso la cronometro nel secondo intermedio. Era logico che in salita perdesse 50-60 secondi, ma ci si aspettava che guadagnasse di più in pianura. Io penso che abbia influito il vento, che era un po’ cambiato quando è partito Pogacar. Penso che lo sloveno sia stato agevolato nel secondo intermedio.

GANNA ANCORA A SECCO DI VITTORIE NEL 2024

L’ho visto abbastanza deluso. La vittoria sembrava già in tasca. Io credo che stia pensando che, con questo Pogacar, sarà difficile vincere anche la prossima cronometro, sebbene sia più semplice come percorso. Stiamo parlando comunque di un campione, che sa incassare e rialzarsi.

L’UNICO SPIRAGLIO PER GLI AVVERSARI DI POGACAR

Pogacar mi dà l’impressione che stia cercando di accumulare più vantaggio possibile in vista dell’ultima settimana, che in passato ha un po’ sofferto. Lo spiraglio per gli avversari può essere solo questo, che gli accada una giornata nera.

CHI SALE E CHI SCENDE

Daniel Martinez ha fatto un’ottima cronometro. Il colombiano è più uno scalatore, quindi sicuramente oggi si è difeso. Mi aspettavo di più invece da Thomas. Sappiamo che è un corridore di resistenza, costante, tiene duro, quindi credo che si farà trovare pronto la terza settimana. L’età ce l’ha, chiaramente influisce. Però anche l’anno scorso era partito in sordina, penso che stia ricalcando lo stesso percorso.

MARTINEZ, THOMAS E O’CONNOR SI GIOCHERANNO SECONDO E TERZO POSTO?

Ha una logica, abbiamo già visto un arrivo in salita e una cronometro. Può cambiare qualcosa con le fughe. La UAE non ha interesse a tenere la maglia rosa, già domani penso che lascerà andare la fuga. Questo consentirebbe alla UAE di non avere il carico sulle spalle di tirare e stare più tranquilli in vista dell’ultima settimana. Potrebbero lasciare andare via quelli che non sono in top10, magari tra decima e ventesima posizione.

TIBERI RISALE LA CLASSIFICA

Ottima prestazione di Antonio Tiberi, voglio veramente elogiarlo. Pensavo fosse da top10, ma il sesto posto è proprio un ottimo piazzamento. Tralasciando Ganna e Pogacar, non era così lontano dal podio. Il punto di domanda per lui è sempre l’ultima settimana. Ma la domanda è: meglio un Tiberi 8° o 9° oppure fuori dai 20 e con una vittoria di tappa? Di sicuro è un corridore giovane e tutto da scoprire.

ZANA E FORTUNATO IN TOP10

Hanno stupito sia Zana sia Fortunato, pensavo prendessero molto di più. Essere ancora in top10 per Fortunato è ottimo, perché in salita potrebbe risalire ancora. Zana ci aveva abituato ad essere un cacciatore di tappe, mi sorprende che sia lì a fare classifica. Anche qui vale lo stesso discorso di Tiberi: meglio vincere una tappa o un piazzamento di rincalzo? Secondo me i piazzamenti si dimenticano, i vincitori di tappa li ricordi un po’ di più. Poi ci sono in ballo anche i punteggi per le squadre.

LA TAPPA DI DOMANI A PRATI DI TIVO

Domani trovare un favorito non è facile, prevedo una fuga di corridori che hanno gambe, perché si parte subito in salita. 151 km non sono tanti, per il gruppo non sarà facile tenere i fuggitivi. Per vincere a Prati di Tivo ci vogliono le gambe. Escluderei che vinca un corridore in top10, ma magari uno tra 15 e 20. Potrebbero emergere Bardet, Rubio, Storer, Paret-Peintre o un Juan Pedro Lopez.

COSA ASPETTARSI DA TIBERI?

Ad Oropa ha avuto un po’ di sfortuna, spero di vederlo un po’ meglio. Sicuramente non potrà tenere testa ad un Pogacar, ma mi aspetto che resti con i migliori.

