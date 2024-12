Tadej Pogacar vince il Velo d’Or: è il ciclista più forte del mondo con Giro, Tour e Mondiale

Tadej Pogacar è stato insignito del prestigiosissimo Velo d’Or, il premio che viene assegnato a quello che viene considerato il ciclista più forte dell’anno (si tratta dell’equivalente del calcistico Pallone d’Oro). Si tratta di un’affermazione davvero scontata per il fuoriclasse sloveno considerando l’eccezionale stagione disputata, condita da una serie di successi senza eguali: Giro d’Italia, Tour de France, Mondiale, Giro di Lombardia, Liegi-Bastogne-Liegi, Strade Bianche, sei tappe alla Corsa Rosa e sei frazioni alla Grande Boucle.

Il 26enne balcanico ha ricevuto il premio nella cerimonia andata in scena questa sera al Pavillon Gabriel di Parigi. Si tratta di una vera e propria ciliegina sulla torta per il capitano della UAE Emirates, che festeggia per la seconda volta in carriera dopo l’affermazione del 2021. Il Campione del Mondo succede al danese Jonas Vingegaard nell’albo d’oro di questo trofeo nato nel 1992 e portato a casa da tre italiani (Marco Pantani nel 1998 quando firmò la doppietta Giro-Tour, Mario Cipollini nel 2002 e Paolo Bettini nel 2006).

Il riconoscimento femminile, giunto alla terza edizione, è stato consegnato alla belga Lotte Kopecky. La Campionessa del Mondo gioisce dopo due secondi posti alle spalle delle olandesi Annemiek van Vleuten e Demi Vollering.