‘La rasoiata’ di Ballan: “Ganna favorito nella cronometro. Pogacar può dare più di 30″ a Thomas”

NON IL MIGLIOR ALAPHILIPPE

Logicamente non è l’Alaphilippe dei tempi migliori. Però è in ripresa rispetto a quello degli ultimi due anni. La tappa era dura, è stato bravo ad andare in fuga, la media è stata altissima e il percorso non è stato facile. Il francese è sulla strada giusta.

LA RIVELAZIONE SANCHEZ

Uno che arriva al Giro, vince una tappa così battendo Alaphilippe, seppur non al top, non è da sottovalutare. Ha sempre collaborato, ha anche avuto un problema ad una rotonda, però è rientrato su un tratto lastricato in salita. Ha fatto di tutto per farla sua questa tappa, non ha rubato nulla a nessuno. Sentiremo il suo nome molto spesso in futuro, per le corse di un giorno, ma anche come cacciatore di tappa. Non ha mai saltato un cambio; anzi dei tre forse è quello che ha tirato più di tutti.

COSA VOLEVA OTTENERE PICCOLO CON L’ATTACCO NEL FINALE?

Non so se sia stato per i punti, per me aveva ancora un po’ di ambizione di rientrare sui primi tre, magari sperando che si guardassero un po’. La EF ha corso male, quell’attacco di Honoré non l’ho capito, forse sarebbe servito avere il danese nel finale a supporto di Piccolo.

UN POGACAR TATTICAMENTE ACCORTO

In squadra i direttori sportivi sono riusciti a farlo ragionare. Adesso sta correndo con testa e da persona che vuole vincere la maglia rosa. L’esperienza di due anni fa con Vingegaard al Tour de France gli è servita di lezione.

LA CRONOMETRO DI DOMANI

Sicuramente sarà un Pogacar pericoloso per Ganna: ha la maglia rosa, il morale a mille, però anche Ganna sta andando davvero forte, a Capo Mele ce lo ha dimostrato. In salita l’italiano sta esprimendo dei watt esagerati, nonostante il peso. Io credo che Ganna possa vincerla domani.

ALTRI NOMI DA TENERE D’OCCHIO

Sheffield è un corridore molto interessante nelle prove contro il tempo, Uijtdebroeks va molto forte a cronometro, Thomas è un regolarista e me lo aspetto in top5.

I POSSIBILI DISTACCHI

Secondo me Pogacar guadagnerà ancora su Thomas, anche più di 30″. Quindi su tutti gli altri uomini di classifica ancora di più...

POGACAR CHIUDERÀ IL GIRO TRA CRONOMETRO E ARRIVO A PRATI DI TIVO?

Sulla carta potrebbe chiudere il Giro sabato, però negli anni scorsi la Corsa Rosa ci ha abituato a cose molto particolari. Se avesse 3 minuti, sarebbero un bel vantaggio. Logicamente potrebbe guadagnare ancora su tappe dure, però non mi sentirò di dire che sarà chiuso prima di Bassano del Grappa. In passato le ha avute anche Pogacar delle giornate nere.

COSA ASPETTARSI DA ANTONIO TIBERI

Io mi aspetto che faccia una bella cronometro e che riesca a piazzarsi nei primi 10. Da Thomas e Uijtdebroeks potrebbe però perdere qualcosa, da Pogacar anche più di un minuto. È un giovane molto interessante, però ad Oropa ha perso così tanto non solo a causa delle due forature: secondo me gli mancava qualcosa in termini di condizione rispetto ai migliori.

ALTRI ITALIANI DA SEGUIRE NELLA CRONOMETRO

Affini è un cronoman, ma la salita finale è penalizzante per lui, quindi pagherà di più rispetto agli altri. Potrebbe fare una buona cronometro Piccolo, per capire quali saranno i suoi limiti. Attualmente non è un corridore da corse a tappe, ma il coraggio non gli manca e in salita va forte. Speriamo che possa maturare e mettersi sullo stesso piano dei migliori.