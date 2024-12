Pogacar definisce il calendario gare del 2025. Ballottaggio Giro-Vuelta

Tadej Pogacar sta cominciando a pianificare il calendario gare del 2025, che si preannuncia sicuramente molto intenso. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Team Emirates ha ormai sostanzialmente deciso quali classiche disputare, mentre resta in attesa di valutare i percorsi di Giro d’Italia e Vuelta a España per scegliere la corsa a tappe da affiancare al Tour de France.

Un ballottaggio che condizionerà inevitabilmente il finale di stagione, in cui l’obiettivo primario resta comunque quello di provare a difendere la maglia iridata in occasione dei Mondiali in Rwanda. L’ultimo atto del 2025 dovrebbe essere nuovamente il Lombardia, per chiudere nel migliore dei modi un’altra annata da urlo, ma ad oggi la sua partecipazione non è ancora confermata.

La stagione di Pogacar comincerà dal 17 al 23 febbraio con l’UAE Tour per poi affrontare Strade Bianche (8 marzo), Milano-Sanremo (22 marzo) e Giro della Fiandre (6 aprile). Nonostante l’assenza alla Parigi-Roubaix, la primavera sarà comunque impegnativa vista la sua intenzione di prendere parte a numerose corse sul pavè e nelle Ardenne.

Il Campione del Mondo si cimenterà infatti nel Trittico delle Ardenne correndo nell’ordine Amstel Gold Race (20 aprile), Freccia Vallone (23 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (27 aprile). Dopo il mese di aprile la situazione è più incerta, non sapendo ancora se sarà al via della Corsa Rosa, con il cammino di preparazione verso il Tour de France che potrebbe prevedere il Giro del Delfinato (in caso di assenza al Giro d’Italia). Nella seconda parte dell’anno resta da sciogliere lo snodo Vuelta per capire quale sarà l’avvicinamento al Mondiale.