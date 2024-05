Italia-Francia oggi in tv, Nations League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 29 maggio (ore 10.00) si gioca Italia-Francia, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile. Le azzurre incominciano la loro avventura a Macao (Cina), dove va in scena la seconda finestra della prestigiosa competizione internazionale. Dopo aver vinto tre partite al debutto (tra cui quella contro la Turchia ad Antalya), le ragazze del CT Julio Velasco si ributtano nella mischia in terra asiatica. Il primo incrocio sembra relativamente semplice contro le poco quotate transalpine, anche se non andranno sottovalutate.

L’Italia insegue la quarta vittoria consecutiva e questa volta potrà contare su tutte le big assenti due settimane fa in terra anatolica. Tornano in Nazionale la bomber Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Sarah Fahr e Marina Lubian, la palleggiatrice Alessia Orro, il libero Monica De Gennaro. Confermate in gruppo l’opposto Ekaterina Antropova, la capitana Anna Danesi al centro, il martello Caterina Bosetti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA VOLLEY OGGI

Mercoledì 29 maggio

Ore 10.00 Italia vs Francia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.