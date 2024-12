Volely femminile, Novara-Scandicci chiude il girone di andata di A1! Si completa la griglia di Coppa Italia

Solo cinque partite in programma nell’ultima giornata di andata della serie A di volley femminile. A causa della concomitanza con il Mondiale per Club in programma la prossima settimana, Milano-Chieri 3-1 e Perugia-Conegliano 0-3 sono stati gli anticipi di questo turno giocati ad ottobre e dunque, dopo un paio di mesi con la partita in più, si pareggiano le partite giocate da tutte le squadre e al termine di questa giornata si potrà stilare la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. Le certezze riguardano il primo e il secondo posto, già assegnati a Conegliano e Scandicci, il sesto posto di Chieri e il settimo posto di Bergamo, che dunque se la vedrà con Scandicci nei quarti di Coppa. Per il resto ancora tutto da decidere nelle cinque partite in programma oggi.

I fari sono puntati su Firenze (PalaWanny) dove va in scena il big match di chiusura dell’andata tra la Savino del Bene, già certa del secondo posto ma non per questo sazia, visto che ha la possibilità di distanziare Milano nella corsa al posto d’onore, e la Igor Gorgonzola Novara che, con un 3-0 sul campo delle toscane, scalzerebbe addirittura la Numia Milano dal terzo posto. Partita di alto spessore con la sfida nella sfida tra due delle migliori attaccanti del campionato, da una parte l’azzurra Ekaterina Antropova, dall’altra la russa Tatiana Tolok. Squadre in campo domenica alle 15.30.

Nell’anticipo di sabato sera (ore 20.45) va in scena una sfida molto interessante a Latisana tra il Talmassons che, finisse oggi il campionato, sarebbe salvo e con l’arrivo di Storck sembra avere una marcia in più, e la squadra del momento, l’Eurotek Busto Arsizio che arriva da cinque successi consecutivi ed ha assoluto bisogno di una vittoria per sognare addirittura il quarto posto al termine dell’andata. La squadra di Barbolini è indietro di un punto rispetto a Novara che deve affrontare la trasferta non semplice di Scandicci e dunque la possibilità di vedere Busto fra le prime quattro c’è.

In bilico c’è anche l’ottavo posto in chiusura di girone di andata. In questo momento l’ottava piazza è della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia a cui basta anche solo un punto per difenderla e conquistare la sfida contro la capolista imbattuta Conegliano nei quarti di Coppa. Le marchigiane saranno di scena domenica contro il fanalino di coda Honda Olivero Cuneo che ha bisogno come il pane di punti. Squadre in campo a Cuneo alle 16.00.

A insidiare Vallefoglia è Il Bisonte Firenze che deve a tutti i costi vincere la sua partita casalinga (domenica alle 17.00) con Bergamo (che è già sicura del settimo posto) e sperare in una sconfitta 0-3 delle marchigiane sul campo di Cuneo. Per le toscane, reduci dalla vittoria 3-0 proprio a Cuneo che ha invertito una tendenza che iniziava a farsi pericolosa, l’avversario è tutt’altro che morbido. Bergamo è la rivelazione assieme a Cuneo di questa prima parte di campionato e cercherà di chiudere in bellezza un girone di andata da incorniciare.

Completa il quadro la sfida di Pinerolo tra Wash4Green e Smi Roma, due squadre che non stanno attraversando un periodo positivo in campionato, visto che entrambe hanno vinto solo una delle ultime cinque gare disputate (per Roma c’è lo sfogo europeo dove continuano ad arrivare successi). Le piemontesi stanno disputando un campionato nemmeno paragonabile a quello esaltante dello scorso anno e hanno il girone di ritorno per raddrizzare le cose ma potrebbero già iniziare nell’ultima di andata con un successo rigenerante. Roma è ultima in classifica, la zona salvezza è lontana un solo punto, la qualità del gioco è discreta e da qui si deve ripartire per costruire la rimonta salvezza. Squadre in campo domenica alle 17.30.