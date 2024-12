Volley femminile, Novara batte Scandicci: Tolok supera Antropova. Conegliano scappa via in Serie A1, ok Vallefoglia

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la 13ma giornata della Serie A1 di volley femminile e si è così chiuso il girone d’andata del massimo campionato italiano: le prime otto formazioni in classifica hanno guadagnato la qualificazione alla Coppa Italia, i quarti di finale andranno in scena nel weekend del 28-29 dicembre. Novara ha sconfitto Scandicci nel big match, imponendosi al tie-break di fronte al proprio pubblico del PalaIgor in un incontro ad altalena, dove le piemontesi hanno perso il primo set e poi si sono trovate avanti per 2-1.

Novara ha così infilato la decima vittoria stagionale ed è riuscita a operare il sorpasso ai danni di Busto Arsizio, riprendendosi il quarto posto e portandosi a una sola lunghezza di distacco da Milano. Conegliano svetta da imbattuta con 39 punti all’attivo e ha già nove punti di vantaggio su Scandicci. Prova di grande impatto da parte di Tatiana Tolok (21 punti, 2 ace), Lina Alsmeier (20 punti, 4 ace) e Mayu Ishikawa (18), in doppia cifra anche Majja Aleksic (14) e Sara Bonifacio (12, 4 muri) sotto la regia di Francesca Bosio. A Scandicci non sono bastate la bomber Ekaterina Antropova (20) e Camilla Mingardi (12).

Vallefoglia ha espugnato il campo di Cuneo al tie-break, riuscendo a rimontare da 1-2 e tornando così al successo dopo aver perso le ultime quattro partite. Le marchigiane si sono qualificate alla Coppa Italia, mentre le piemontesi hanno guadagnato un punto utile per abbandonare l’ultimo posto in classifica. In grande spolvero Erblira Bici (27 punti, 4 muri), Federica Carletti (12 punti, 5 muri), Gaia Giovannini (11), Sonia Candi (12, 5 stampatone) e Camilla Weitzel (15), mentre tra le fila di Cuneo si sono distinte Ana Bjelica (22) e Anastasiia Kapralova (22).

Pinerolo ha travolto Roma con un perentorio 3-0: le piemontesi sono tornate al successo dopo aver perso gli ultimi due incontri e sono risalite al nono posto in graduatoria, mentre le capitoline sono ora il fanalino di coda solitario e si trovano a due lunghezze di ritardo dal terzultimo posto che vale la salvezza. Impatto positivo di Malwina Smarzek (18 punti) e Indre Sorokaite (16) contro Anna Adelusi (15) e Wilma Sales (11).

Bergamo ha fatto festa sul campo di Firenze imponendosi in rimonta per 3-1 e chiudendo il girone d’andata in settima posizione, mentre le toscane rimangono fuori dalla Coppa Italia. Ailama Cese Montalvo ha dettato legge mettendo a segno 26 punti e ha avuto la meglio nel duello con Adhuoljok John Majak Malual (24). Di seguito i risultati di oggi e la classifica generale della Serie A1 di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Smi Roma Volley 3-0 (25-15; 25-23; 25-18)

Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci 3-2 (24-26; 25-13; 25-19; 22-25; 15-10)

Honda Olivero Cuneo vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (23-25; 25-18; 27-25; 13-25; 12-15)

Il Bisonte Firenze vs Bergamo 1-3 (26-24; 20-25; 23-25; 17-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 39 punti, Scandicci 30, Milano 28, Novara 27, Busto Arsizio 26, Chieri 23, Bergamo 21, Vallefoglia 17, Pinerolo 15, Firenze 12, Perugia 11, Talmassons 9, Cuneo 8, Roma 7.