Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (16 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà impegnata oggi, giovedì 16 maggio, una coppia italiana nel torneo di doppio maschile: sul Pietrangeli, nei quarti di finale, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori affronteranno il neerlandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Mektic, accreditati della settima testa di serie.

Il match sarà il secondo dalle 13.00, dopo Marcel Granollers/Horacio Zeballos-Sander Gille/Joran Vliegen. Sul Centrale, invece, si giocheranno gli ultimi due quarti di finale del singolare maschile, ovvero Hubert Hurkacz-Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas-Nicolas Jarry, nonché le due semifinali del singolare femminile, ovvero Iga Swiatek-Coco Gauff e Danielle Collins-Aryna Sabalenka.

La diretta tv della giornata degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con Tsitsipas-Jarry anche su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne), con Tsitsipas-Jarry anche su Rai Play, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile per Bolelli/Vavassori su OA Sport.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI

Centrale

Dalle 13.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 7) – Tommy Paul (Stati Uniti, 14) – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 15.00

Iga Swiatek (Polonia, 1) – Coco Gauff (Stati Uniti, 3) – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 19.00

Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) – Nicolas Jarry (Cile, 21) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 20.30

Danielle Collins (Stati Uniti, 13) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 2) – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Pietrangeli

Dalle 13.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 1) – Sander Gille/Joran Vliegen (Belgio/Belgio)

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia/Italia) – Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Paesi Bassi/Croazia, 7)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

