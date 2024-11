“Di campo in campo”, il nuovo inno della Federtennis per accompagnare l’Italia campione del mondo

L’Italia ha regalato grandissime emozioni durante la stagione di tennis, conquistando le massimi competizioni per Nazionali: Coppa Davis e Billie Jean King Cup. I trionfi firmati dai ragazzi di Filippo Volandri e dalle ragazze di Tathiana Garbin sul cemento indoor di Malaga sono freschi e sono stati preceduti da altre grandi gioie: i due Slam vinti da Jannik Sinner (Australian Open e US Open), numero 1 del mondo; la medaglia d’oro di Jasmine Paolini e Sara Errani in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove Lorenzo Musetti si è messo al collo il bronzo in singolare; le finali disputate da Paolini, numero 4 del ranking WTA, al Roland Garros e a Wimbledon.

Un vero e proprio tripudio che verrà celebrato in pompa magna il prossimo 4 dicembre a Milano con una festa dedicata ai tennisti azzurri. A Malaga ha anche debuttato il nuovo inno della Federazione Italiana Tennis e Padel: si chiama “Di campo in campo“, un brano con cui la FITP intende creare una propria identità sonora. Come riporta il comunicato federale, “racconta in poco più di due minuti i valori fondanti della Federazione e mira a valorizzarne l’unicità. Un’opera – figlia di un processo di design “plurale” – che non è un semplice rap né una poesia musicata ma qualcosa di nuovo e unico, nata per ispirare e risuonare con il pubblico“.

Alla base del treno una frase iconica di Nelson Mandela: “Io non perdo mai. O vinco o imparo“. Il progetto è guidato dalla società Inarea Identity Design con la direzione artistica dei maestri Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello. “Di campo in campo” accompagnerà l’Italia negli impegni ufficiali: nel 2025 le nostre Nazionali saranno chiamate a difendere la BJK Cup e la Coppa Davis.