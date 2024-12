Snowboard, nove italiani nella fase finale del PGS di Cortina d’Ampezzo, Bagozza in testa tra gli uomini

Una grande Italia nelle qualificazioni del gigante parallelo di snowboard alpino della Coppa del Mondo 2024/2025 a Cortina d’Ampezzo. In totale sono nove gli italiani tra maschile e femminile che sono riusciti a raggiungere la fase finale, ponendo così una forte candidatura per un’altra vittoria dopo i cinque successi tra i due sessi già ottenuti nelle prime cinque gare di questa stagione.

Al maschile ha chiuso in testa un fantastico Daniele Bagozza con il tempo complessivo di 1’26″64, battendo di 17 centesimi lo sloveno Tim Mastnak, leader della classifica generale, e il coreano Sangkyum Kim di 35 centesimi. Successivamente troviamo altri tre italiani dalla quarta alla sesta posizione, tutti qualificati per la fase a eliminazione diretta: Roland Fischnaller a 45 centesimi da Bagozza, Edwin Coratti a 67 e Maurizio Bormolini a 68.

Hanno staccato il pass per gli ottavi di finale anche Gabriel Messner, decimo a 1″07, e Aaron March, undicesimo a 1″08. Eliminazioni sorprendenti per lo svizzero Dario Caviezel, diciassettesimo a 1″41 e l’austriaco Benjamin Karl, diciannovesimo a 1″48. Tra gli azzurri non ha ottenuto l’accesso alla fase successiva solo Mirko Felicetti che ha concluso in ventesima posizione a 1″69, pagando un tempo lento sulla pista rossa.

Nel femminile invece l’Italia fa tre su quattro agli ottavi di finale: avanti una bravissima Lucia Dalmasso che è terza a 48 centesimi dall’1’22″15 dell’austriaca Sabine Payer, Jasmin Coratti sesta a 1″47 dalla vetta ed Elisa Caffont decima a 1″90. Rimane fuori purtroppo Elisa Fava che è ventiduesima a 3″61.