WTA Roma 2024: Danielle Collins si unisce allo storico trio Swiatek-Sabalenka-Gauff in semifinale

Danielle Collins chiude il quadro delle giocatrici in semifinale agli Internazionali d’Italia di Roma. Già c’era un che di storico in quanto si è visto al Foro Italico: non si vedevano le prime 3 del ranking WTA (Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff) in semifinale in un torneo, Finals a parte, dal Roland Garros 2013 (Serena Williams, Sharapova, Azarenka). A completare il quadro ci pensa l’americana, che batte Victoria Azarenka per 6-4 6-3 e nega alla bielorussa un ritorno ai piani alti che, qui, non trova dal 2013. E, dato che troverà Sabalenka, avrà ancora della Bielorussia davanti.

Eppure l’inizio di match sembrerebbe tutto dell’ex numero 1 del mondo, con il break che la porta subito sul 2-0 e la spinta importante da parte del pubblico della Capitale, che ne ha parecchie memorie. Il rientro di Collins, però, è di quelli forti: cinque giochi in fila, potenza, foga e quattro palle break annullate nel settimo game per andare sul 5-2. Si innervosisce un po’ verso la fine, cedendo la battuta, ma trova subito il controbreak che le vale il 6-4.

Con Azarenka in grande difficoltà nel trovare angoli e spazi, l’americana semplicemente vola via scappando fino al 4-1 e avendo anche due palle del 5-1. Qui, però, inizia a litigare un po’ troppo con il pubblico. Risultato: deconcentrazione, break subito e bielorussa di nuovo in partita. Tra cannonate di varia fortuna, Collins riesce a evitare per buona misura che le si giochi sul rovescio e strappa ancora la battuta alla sua avversaria, stavolta portando definitivamente a casa il match.

Nell’ora e 44 minuti di match, nei fatti, a fare la partita è Collins, autrice di 27 vincenti contro 24 errori gratuiti (10-20 il bilancio di un’Azarenka meno incisiva delle sue versioni migliori). Va pur detto che per entrambe il dato delle seconde è rivedibile: 27,2% Azarenka, 41,4% Collins.