Hockey pista: Trissino e Forte dei Marmi si impongono di misura nelle gare-1 della semifinali scudetto

Forte dei Marmi e Trissino non tradiscono le aspettative e vincono le rispettive gare-1 valide per le Semifinali Scudetto della Serie A 2023-2024 di hockey su pista. Entrambe le squadre si sono imposte di misura, trovando al loro cospetto due avversarie, Lodi e Follonica, desiderose di far saltare il banco.

Grande in tal senso il blitz di Forte dei Marmi, abile a compiere un vero e proprio blitz a casa di Lodi con il risultato di 1-2. Combattutissima la disputa tra le due compagini, caratterizzata da una grande rimonta dei toscani che, al 18:39 del secondo tempo, si sono ritrovati in svantaggio subendo la rete di Alessandro Faccin.

Il pareggio di Forte arriva invece all’11:17 grazie a un colpo di Ambrosio, preludio dell’1-2 messo a referto da Rossi a solo quattro minuti dalla fine.

Simile, seppur con un tabellino più elevato, la prestazione di Trissino: i detentori del titolo infatti si sono ritrovati in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Piccoli (9:55) e Gavioli (3:43), non riuscendo poi ad arginare il cameback degli avversari, bravi a ripristinare gli equilibri nel secondo tempiocon un tiro diretto di Banini (22:03) e con un penalty trasformato sempre da Banini al 17:29. I veneti alzano il ritmo e, al 16:29, mettono a segno con un tiro diretto il 3-2 con Gavioli. Ma sarà sempre Banini a riacciuffare gli avversari grazie a un goal realizzato al 13:18. Di cuore, di rabbia e di prepotenza il solito Gavioli firma un minuto dopo la rete del 3-4, trovando una vittoria preziosissima.

A margine va rimarcata anche la vittoria di Valdagno che, imponendosi su Montebello con il punteggio di 3-2, ha ottenuto la nona posizione nel massimo Campionato.