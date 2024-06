Hockey pista, Trissino pareggia i conti nella serie scudetto! Forte dei Marmi battuto, si va alla bella

Le finali scudetto della Serie A1 2023-2024 di hockey pista vivranno il loro epilogo nella decisiva gara-5 del confronto fra Trissino e Forte dei Marmi, sabato 8 giugno alle ore 21.00 in Toscana, nella tana dei rossoblù. In gara-4, infatti, i veneti, padroni di casa della serata, riescono a spuntarla per 2-1 sui rivali, al termine di una partita combattutissima, come le precedenti tre.

Al Pala Dante, il primo tempo è intenso e ricco di contatti e sportellate: dopo una lunga fase di equilibrio, è il gol di Gavioli a smuovere la parità iniziale, condizione che poi si materializza nuovamente quando Pedro Gil impatta a meno di 3′ dalla fine del primo parziale. Si torna in campo sull’1-1. Ancora tanta tensione e pattinate.

A metà della frazione, il guizzo vincente e decisivo è di Reinaldo Garcia, che trova il modo di griffare un 2-1 che poi diventa definitivo, nonostante i tentativi ospiti di pareggiare nuovamente le cose. E’ il punto del 2-2 nella serie scudetto. Come detto, ora ci si giocherà tutto in gara-5: sabato 8 giugno, alle ore 21 al PalaForte di Forte dei Marmi.