Hockey pista: Forte dei Marmi, Lodi, Follonica e Trissino si prendono il primo punto dei playoff di Serie A1

La prima tornata dei playoff scudetto della Serie A1 2023-2024 di hockey su pista è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle gare -1 dei quarti di finale; tutte serie che si giocano al meglio delle 3 partite.

A Bassano, il Forte dei Marmi è riuscito a passare 1-3 ipotecando così il passaggio alle semifinali, così come hanno fatto, con altri due blitz esterni il Follonica, capace di imporsi 3-4 a Grosseto, e il Trissino, che anch’esso ha vinto 1-4 nella tana del Sandrigo.

Unico “punto interno” messo a referto è stato quello del Lodi: i lombardi infatti l’hanno spuntata 4-3 ai supplementari contro il Sarzana.

Ora si tornerà in pista per le varie gare -2 nel fine settimana fra il 27 e il 28 aprile. Di seguito le note tecniche delle gare e il quadro dei playoff.

PLAYOFF – QUARTI DI FINALE – Note tecniche

Gara-1 – Martedì 23 Aprile ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 – CENTRO PORSCHE FIRENZE VH FORTE = 1-3 (1-2, 0-1) – Serie 0-1

Ubroker Bassano: Veludo, Amato, Silva I, Pozzato, Gomes – Barbieri, Baggio, Sgaria G, De Palo, Bertuzzo – All. Zonta

Centro Porsche Firenze VH Forte: Gnata (C), Ipinazar, Galbas, Compagno, Torner – Ambrosio, Gil, Rossi, Cinquini, Taiti – All. Bertolucci A.

Marcatori: 1t: 12’42” Rossi (FDM), 17’02” Amato (BAS), 23’55” Ambrosio (FDM) – 2t: 24’59” Galbas (2′) (FDM)

Espulsioni: 2t: 24’59” Amato (2′) (BAS)Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Gara-1 – Martedì 23 Aprile ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – GAMMA INNOVATION HOCKEY SARZANA = 4-3 ai supplementari (1-1, 1-1, 0-1, 2-0) – serie 1-0

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Faccin, Giovannetti – Fernandes, Fantozzi, Nadini, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Gamma Innovation Sarzana: Corona, Borsi (C), Garcia J, Ortiz, De Rinaldis F – Olmos, Illuzzi, Festa, Baldocchi, Venè – All. De Rinaldis P

Marcatori: 1t: 7’20” Fernandes (LOD), 13’49” Olmos (SAR) – 2t: 12’16” Fantozzi (LODI), 15’44” Ortiz (SAR) – 1ts: 1’42” Borsi (SAR) – 2ts: 3’04” Faccin (LOD), 3’33” Faccin (LOD)

Espulsioni: 1t: 6’09” Antonioni (2′) (LOD) e Ortiz (2′) (SAR) – 2t: 6’48” Fernandes (2′) (LOD), 9’43” Garcia J (2′) (SAR) – 2ts: 4’45” Olmos (2′) (SAR) e Najera (2′) (LOD)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Louis Hyde di Breganze (VI)

Gara-1 – Mercoledì 24 Aprile ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto

EDILFOX C.P. GROSSETO 1951 – CONSORZIO MAREMMANO CAVE FOLLONICA = 3-4 (2-2, 1-2)

Edilfox Grosseto: Catala, Saavedra (C), De Oro, Rodriguez, Thiel – Franchi, Paghi, Cabella, Cardella, Sassetti – All. Achilli

Consorzio Maremmano Cave Follonica: Barozzi: Pagnini F (C), Pagnini M, Montigel, Banini D – Buralli, Bonarelli, Bracali, Maldini, Maggi E – All. Silva

Marcatori: 1t: 11’22” Pagnini M (FOL), 11’57” Rodriguez (GRO), 12’56” De Oro (rig) (GRO), 16’00” Banini D (FOL) – 2t: 2’18” Pagnini F (FOL), 2’41” Banini D (FOL), 17’15 ” Paghi (GRO)

Espulsioni: 1t: 4’05” De Oro (2′) (GRO), 19’16” Paghi (2′) (GRO) – 2t: 11’55” Cabella (2′) (GRO), 18’38” Thiel (2′) (GRO)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Gara-1 – Mercoledì 24 Aprile ore 20:45 – Palasport Comunale di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO HOCKEY – HOCKEY TRISSINO = 1-4 (1-2, 0-2) – Serie 0-1

Telea Medical Sandrigo: Bridge, Miguelez, Lazzarotto, Ghirardello, Ardit – Moyano, Schiavo, Poletto (C), Brendolin, Cocco C – All. Mendo

Trissino: Zampoli, Pinto J (C), Neves, Gavioli, Cocco G – Mendez, Malagoli, Piccoli Gio, Piccoli Giu, Sgaria B – All. Sousa

Marcatori: 1t: 1’52” Gavioli (TRI), 10’28” Mendez (TRI), 22’26” Ardit (SAN) – 2t: 4’40” Mendez (TRI), 14’02” Mendez (TRI)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)

Quarti di Finale (al meglio delle tre gare)

Gara-1: Martedì 23 Aprile/Mercoledì 24 Aprile 2024

Quarto di finale #1 – Martedì 23 Aprile ore 20:45 – Ubroker H.Bassano 1954 x Centro Porsche Firenze VH Forte = 1-3 (serie 0-1)

Quarto di finale #2 – Mercoledì 24 Aprile ore 20:45 – Telea Medical Sandrigo x Hockey Trissino = 1-4 ( serie 0-1)

Quarto di finale #3 – Mercoledì 24 Aprile ore 20:45 – Edilfox C.P. Grosseto 1951 x Consorzio Maremmano Cave = 3-4 – (Serie 0-1)

Quarto di finale #4 – Martedì 23 Aprile ore 20:45 – Amatori Wasken Lodi x Gamma Innovation Sarzana = 4-3 ai supplementari (Serie 1-0)

Gara-2: Sabato 27 Aprile/Domenica 28 Aprile

Quarto di finale #1 – Sabato 27 Aprile ore 20.45 – Centro Porsche Firenze VH Forte x Ubroker H.Bassano 1954 (Serie 1-0)

Quarto di finale #2 – Domenica 28 Aprile ore 18:00 – Hockey Trissino x Telea Medical Sandrigo H. (Serie 1-0)

Quarto di finale #3 – Domenica 28 Aprile ore 18:00 – Consorzio Maremmano Cave x Edilfox C.P. Grosseteo 1951 (Serie 1-0)

Quarto di finale #4 – Sabato 27 Aprile ore 20:45 – Gamma Innovation Sarzana x Amatori Wasken Lodi (serie 0-1)

Eventuale Gara-3: Martedì 30 Aprie/Mercoledì 1° Maggio

Quarto di finale #1 – Martedì 30 Aprile ore 20:45 – Centro Porsche Firenze VH Forte x Ubroker H.Bassano 1954

Quarto di finale #2 – Mercoledì 1° Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino x Telea Medical Sandrigo

Quarto di finale #3 – Mercoledì 1° Maggio ore 20:45 – Consorzio Maremmano Cave x Edilfox C.P. Grosseteo 1951

Quarto di finale #4 – Martedì 30 Aprile ore 20:45 – Gamma Innovation Sarzana x Amatori Wasken Lodi